Autos elama pidanud endine tennisetäht: kartsin kaotada, sest isa võis vägivaldseks muutuda

«Meie perel polnud sissetulekuid ning vahepeal olime sunnitud isegi autos elama. Isa näitas tühja rahakotti ja ütles, et see on kõik, mis meil on,» kirjutas Pierce Behindtheracquet-blogis.

«Isa sõnas, et nüüd on aeg mul võitma hakata, sest perel on raha tarvis.» Prantsusmaa tennisetäht ütles, et see lisas noorele inimesele palju lisapingeid. Isa võttis tüdruku koolist ära ja treenis Pierce`i kuni tütarlapse 18-aastaseks saamiseni.