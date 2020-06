VIDEO ⟩ Mississippi langetas ajaloolise otsuse: osariigi lipult eemaldatakse konföderatsiooni tunnus

Seadusemuudatusega võetakse Mississippi lipult ära kunagistele orjanduslikele lõunaosariikidele viitav lahingusümbol, mis on punasel põhjal olev valge äärega sinine rist, mille keskel on valged tähed.

Mississippi osariigi lipp on olnud kasutuses alates 1894. aastast ning see on punase-, valge- ja sinisetriibuline. Kunagise konföderatsiooni lahingulipp on vasakul küljel.