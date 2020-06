VALUS PIHTIMUS ⟩ Katy Perry soovis pärast suhte purunemist endalt elu võtta

«Tänutunne on ilmselt see, mis päästis mu elu, sest kui ma poleks seda leidnud, siis oleksin ma oma kurbuses edasi püherdanud ja ilmselt alla hüpanud,» rääkis 35-aastane Katy Perry väljaandele The Sun antud intervjuus.



Katy Perry ja Orlando Bloom kihlusid 2019. aasta veebruaris pärast kolmeaastast suhet, mille jooksul jõudis paar korduvalt ka lahku minna. Valusaim löök muusiku jaoks oli aastal 2017 – südamevalu oli nii suur, et Perry purunes enda sõnul kildudeks: «Minu karjäär oli trajektooril suunaga üles, üles ja üles ja siis tuli ette nihe, mis väljastpoolt vaadates ei tundunud nii tohutu. Kuid minu jaoks oli see seismiline.»



«Olin andnud endast nii palju ja see sõna otseses mõttes murdis mu pooleks. Olin läinud lahku oma kallimast, kes on nüüd mu peagi sündiva lapse isa...nii et ma lihtsalt jooksin kokku,» tunnistas Perry, kes on ka varasemalt oma vaimse tervise probleemidest avameelselt kõnelenud. 2017 ja 2018 olid tema elu kõige raskemad aastad ning depressiooni tõttu puudus tal igasugune isu voodist tõusta.



Oma esimest last ootav paar võttis märtsi alguses vastu raske otsuse lükata oma pulmad edasi. 150 külalisega pulmad pidanuks aset leidma sel suvel Jaapanis. «Katy oli tegelikult rasedana altari ette kõndimisest tõeliselt vaimustuses,» rääkis paarile lähedal asuv allikas ajakirjale People. «Nad olid mõlemad nii elevil, et kõik pulmadetailid olid lõpuks paika loksunud, kuid koroonaviiruse tõttu peavad nad kõik pausile panema.»