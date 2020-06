Käes on suvi ehk kõige populaarsem pulmade pidamise aeg Eestis. Möödunud nädalal sõudsid abieluranda Grete Klein ja Ergo Kuld, ent suvi on veel ees ja paljud eestlased loodavad peagi just järgnevate paaride kauneid pulmapilte vaadata!

Karl-Erik Taukar ja Kerli Kivilaan

Muusikutest paar tegi oma suhte avalikuks 2014. aasta sügisel. «Ma ütleks, et me oleme üksteisele omavahel kõige julmemad kriitikud. Meil ei ole mingit filtrit, ütleme kohe nii, nagu asi on ja me juba teame kuidas see käib ja me ei solvu ning ei võta südamesse. Ma arvan, et see aus kriitika, mida sa kuuled ilma filtrita, on hästi hea,» rääkis Kerli kooselust Karl-Erik Taukariga paar aastat tagasi Elu24-le antud intervjuus. Nende peres küll lapsi veel ei kasva, kuid 2017. aasta suvel võtsid Kerli ja Karl-Erik endale kokkerspanjeli nimega Bert.



EFTA gala punane vaip, Eda-Ines Etti ja Mart Vips FOTO: Toni Läänsalu



Eda-Ines Etti ja Mart Vips

Miljonär Jüri Vipsiettevõtjast poeg Mart Vips palus Eesti ühe kaunima lauljatari kätt 2016. aasta lõpus. «Tuleb tunnistada, et kihluse aeg on väga ilus aeg,» rääkis kiivalt oma armuelu privaatsena hoidev Ines 2018. aasta sügisel saates «Nädalalõpp Kanal 2ga» antud intervjuus lühidalt kihlusest. Hiljuti tuli ilmsiks rõõmus uudis, et alates 2015. aastas koos olnud paari perre on sündimas laps.





Martin Parmas ja Gerli Padar pulmadega ei kiirusta. FOTO: Jelena Rudi / Postimees



Gerli Padar ja Martin Parmas

Gerli Padari ja tema tantsijast elukaaslane Martin Parmase kihlusid juba aastal 2012, kuid alatari ette pole paar veel jõudnud. 2017. aastal ütles Martin, et pulmapidu toimub siis, kui Gerli selleks loa annab. Nende peres kasvab Gerli eelnevast abielust sündinud tütar Amanda Rebecca ja 25. augustil 2014 ilmavalgust näinud tütar Camilla Miranda.





Tanel Padar ja Lauren Villmann FOTO: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Tanel Padar ja Lauren Villmann

On möödas juba kaks aastat päevast, kui muusik Tanel Padar elukaaslase Lauren Villmanni kätt palus. Teadaolevalt olid Padaril ja Villmannil juba eelmiseks suveks pulmaplaanid tehtud, kuid need tuli edasi lükata, kuna Villmann jäi lapseootele. Linda Padar sündis 2019. aasta augusti lõpus. Villmann lausus paar päeva tagasi tehtud privaatses Instagrami postituses, et praegu veel pulmaplaane pole.



Koit Toome ja Kaia Triisa FOTO: Viktor Burkivski





Koit Toome ja Kaia Triisa



Pikalt koos olnud ja koos ka pisiperet kasvatavad Koit Toome ning Kaia Triisa otsustasid 2018. aasta sügisel asja viimaks ametlikuks teha ja astuda esimese tõsisema sammu abiellumise suunas. Tänavu möödub kihlusest juba kaks aastat, ent paistab, et altari ette astumisega paar veel ei kiirusta. Koit ja Kaia tervitasid ühist tütrekest 2009. aastal ning 2017. aastal sündis nende perre ka poeg Richard.



Maarja-Liis Ilus ja Fred Krieger FOTO: Konstantin Sednev





Maarja-Liis Ilus ja Fred Krieger



Alates 2005. aastast Fred Kriegeriga armuõnne jagava Maarja sõrmes säravat kuulduste kohaselt juba pikemat aega ka kihlasõrmus, kuigi paar ise pole seda kunagi kinnitanud. Maarja-Liis ja Fred said paar aastat tagasi lapsevanemateks. «06.01.2018 muutus minu elu alatiseks. Kasvatan, hellitan, kaitsen ja armastan elu lõpuni,» lausus naine pärast tütar Irise sündi. Tänavu jaanuaris sündis muusikute perre veel üks laps.



Heidy Purga ja Jaanus Rohumaa. FOTO: Raigo Pajula





Heidy Purga ja Jaanus Rohumaa



Riigikogu liige Heidy Purga ning lavastaja ja kultuurikorraldaja Jaanus Rohumaa on koos olnud juba aastast 2009, kuid pulmakellad pole ikka veel kõlanud. Nende perre sündis 2012. aastal poeg Villiam. Jaanusel on varasemast abielust ka tütred Emili ja Mia Maria.





Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp FOTO: Stina Kase (ajakiri EMA)





Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp



Lenna ja Lauri andsid kihlusest teada 2019. aasta jaanuaris, kui Lenna postitas Instagrami pildi, millel ta käe peale oli kirjutatud «I said yes» (Ma ütlesin jah – ingl k, toim.) ja sõrmes säras kaunis kihlasõrmus. «Need oleme meie, siin me oleme, valmis kogu maailma vallutama,» kirjutas Lenna toona romantilise pildi juurde. Kümme aastat tagasi Setumaale talu soetanud Lenna kolis sel kevadel koos Lauri ning oma laste Ami ja Matildaga maale elama.





Liina Ariadne ja Martti Hallik FOTO: Club Hollywood