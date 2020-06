INSTA VS REAALSUS ⟩ Ameeriklanna paljastab, kuidas instakaunitaride bikiinipildid tegelikult sünnivad

Arvatavasti teavad paljud, et sotsiaalmeedia postituste puhul mängivad suurt rolli teatud nurgad, poosid ja muidugi ka valgustus. Ameeriklanna Danae Mercer on aga enda Instagrami loonud eesmärgiga näidata, kuidas täpselt instakaunitarid oma keha sotsiaalmeedia jaoks fototöötluse ja teiste trikkide abiga drastiliselt muudavad.

Merceril, kes oli varem USA naiste terviseajakirja Womens Health toimetaja, on Instagramis üle 756 000 fänni ning lisaks on naisel ka Youtube'i lehekülg, kus on üle kolme tuhande jälgija. Ameeriklanna postitab võrdluseks fotosid endast loomulikus olekus ja näitab, kuidas ta Instagrami jaoks enda keha lihtsalt ja kiirelt muuta saab. Seda tihti just erinevaid poseerimise nippe kasutades, kuid vahel ka fototöötluse abiga.

Näiteks demonstreeris Mercer mai lõpus, kuidas ta rannas Instagrami-piltide jaoks poseerib ning võrdles seda sellega, kuidas ta tegelikult istub.

Õige poos ja teatud asendid annavad üldjuhul sotsiaalmeedia jaoks "sobiva" tulemuse. Sellega seoses toob Mercer oma kontol mitmeid erinevaid näiteid, sealhulgas demonstreerib ameeriklanna, kuidas seista nii, et puusad fotodel siledamad välja näeks.

Oluline on tõmmata oma püksikute sangad kõrgemale, seista kikivarvul, kummardada ülakehaga veidi kaamera poole ning lükata puusad taha. Soovitud tulemus saavutatakse hetkega.

Üheks suureks erinevuseks Instagrami ja reaalsuse vahel on Merceri sõnul aga tselluliit. Ameeriklanna kirjutab. et 80 protsendil naistest on tsellulliit, kuid Instagramis näeb seda harva.

Mercer avaldab, et tselluiidi puhul mängib suurt rolli valgustus. Otsene valgus on pigem halb, kuid olles kergelt varjus, jääb mulje justkui tselluliiti polekski. Muidugi loeb ka poos ning Mercer näitab kahe pildiga, milline foto on insta-vääriline ja milline ta loomulikus asendis kükitades välja näeb.

Mitme postitusega näitab Mercer ette, kuidas Instagrami jaoks saab lihtsalt ja kiirelt enda foto drastiliselt ära töödelda. «Kõigest 120 sekundiga sai minust läikivam, säravam versioon endast. Ja see oli uskumatult lihtne,» kirjutas Mercer ja näitas kiirelt ette, mida kõike ta oma bikiinifotoga tegi.

Lisaks näitas Mercer ette, kuidas TikToki rakenduses sarnast tuunimist saab teha ka oma näoga. Ameeriklanna muudab oma näo tekstuuri, suurust ja teeb ka oma hambad valgemaks.

Kõige selle juures ei taha aga Mercer, et inimesed neid näpunäiteid kasutaks. Naine rõhutab, et ideaalne sotsiaalmeedia foto kujundab moonutatud reaalsust ja on meile kahjulik. «Perfektsus on ohtlik. Perfektsus loob meie ja teiste vahele seina,» kirjutas ameeriklanna juuni alguses ning rõhutas, et inimeste kehad pole ideaalsed ja see on inimlik.

Pigem tahab Mercer näidata, kui palju erineb Instagrami-reaalsus tegelikkusest ja loodab, et sotsiaalmeedia peegeldab peagi rohkem reaalsust.

Kuigi Merceri konto on suunatud Instagrami ja reaalsuse võrdlemisele, ei nimeta naine ühtegi nime, kuid on ilmselge, et selline tegevus eksisteerib. Lisaks vähem tuntud instastaaridele ja suunamudijatele on tõestuseks ka näiteks Kardashianite klann, kes on aastate jooksul korduvalt fototöötlusega vahele jäänud.

Näiteks töötlesid Kardashianid 2018. aastal enda jõulukaardile inimesi juurde, kuna kõik ei saanud õigel päeval kohal olla.