Demokraatidest aktivistid nõuavad, et California John Wayne’i nimeline lennujaam nimetataks ümber

Aktivistide sõnul andis Wayne 1971. aastal meesteajakirjale Playboy intervjuu, milles sõnas, et afroameeriklased ja põlisameeriklased on alaväärsemad võrreldes valgetega ning kõik filmid, kus on homodest tegelasi, ei ole midagi väärt, teatab cnn.com.

See artikkel taasavaldati 2019. aasta veebruaris ja see tõi kaasa kriitika John Wayne’i aadressil. Orange’i maakonna võimud hakkasid juba siis tegelema minevikust pärit rassiprobleemidega, kaasa arvatud sellega, et lennujaam kannab rassistlike vaadetega näitleja nime.

Nüüd tegid kohalikud demokraadid ettepaneku, et John Wayne’i lennujaam võiks kanda hoopis nime Orange County Airport.

«Kindlasti on USAs neid, kes ei tea, millised olid John Wayne’i vaated. Ta oli valgete ülemvõimu pooldaja. Orange’i maakonna elanikud on nõudnud Wayne’i nime eemaldamist lennujaamalt aastaid. Nüüd on muutuste aeg ja lennujaam peab saama uue nime,» teatas maakonna demokraatide juht Ada Briceño.

John Wayne’i poeg Ethan Wayne andis möödunud aastal intervjuu, milles sõnas, et ta isa Playboy intervjuus öeldu võeti kontekstit välja ja võimendati. Poeg lisas, et ta isa hindas inimesi sellisena, nagu nad on ning ta ei pööranud tähelepanu nende rassile ja etnilisele päritolule.

«See on ebaõiglane, et kedagi kritiseeritakse ühe intervjuu põhjal, milles öeldu on võetud kontekstist. Kritiseerijad tahavad teda näidata halvas valguse ja rõhutada, et ta elas oma elu valesti. Need kes tahavad mu isa nime lennujaamalt võtta, peaksid enne tutvuma ta elu ja tööga, mitte jahvatama poole sajandi tagust intervjuud,» teatas poeg Ethan Wayne.

Üks neist, kes tahab lennujaamalt John Wayne’i nime võtta, on California senaator Tom Umberg.

Ta selgitas, et mälestusmärke tuleks püstitada ja hooneid märgistada ainult neil juhtudel, kui nendega seotud isikud on midagi märkimisväärset korda saatnud.

See ei kehti näitleja John Wayne’i kohta, kelle näitlejakarjäär oli küll edukas, kestes üle 50 aasta.

John Wayne 1959. aasta filmis «Rio Bravo» FOTO: Capital Pictures/CAP/MFS/Scanpix

«Saame Wikipediast teada, et Wayne suri 41 aastat tagasi. Ta oli näitleja, kes mängis eelkõige vesternites ja sõjafilmides. Tegelikus elus ei olnud ta kunagi kauboi olnud ja ta ei kandnud kunagi ka sõjaväevormi. Lisaks kõigele oli ta rassist, kes ülistas valgete ülemvõimu,» sõnas demokraat.

Umberg pakkus välja California Orange’i maakonnast pärit inimesed, kelle järgi võiks lennujaama nimetada.

Walter Ehlers, kes osales 1944. aastal Normandia dessandis, Mike Monsoor, kes hukkus 2006 Iraagis, kaitstes oma merejalavälastest kaaslasi granaadiplahvatuse eest ning Tibor Rubin, kes jäi ellu holokaustis, sattus Korea sõja (1950 - 1953) ajal sõjavangi, kus oli kaks aastat, kuid jäi kas seal ellu.

John Wayne (1907 – 1979) mängis rohkem kui 150 mängufilmis, kaasa arvatud 1949. aasta linateoses «Sands of Iwo Jima», saades Oscari nominatsiooni.

Kaader 1949. aasta filmist «Sands of Iwo Jima», pildil John Wayne FOTO: Rights Managed/REPUBLIC PICTURES CORP / Ronald/Scanpix

Meespeaosatäitja kuldmehikese viis ta koju 1969 rolli eest filmis «True Grit».

Kaader 1969. aasta filmist «True Grit», pildil John Wayne ja Kim Darby FOTO: Rights Managed/Paramount Pictures / Ronald Gran/Scanpix

Ta suri Los Angeleses 1979. aastal 72-aastasena.

Aktivistide sõnul olevat John Wayne öelnud, et mustadele ei saa juhtimist usaldada, isegi siis, kui neil on kõrgharidus, kuna nad on vastutusvõimetud.

Wayne olevat lisanud, et viis põlvkonda tagasi olid nende esivanemad orjad, see on ajalooline fakt ning et mustadele on loodud kõik tingimused õppimiseks, kuid nad on selleks liiga rumalad ja laisad.

Väidetavalt oli Wayne öelnud ka seda, et valgetel sisserändajatel oli õigus võtta põlisameeriklastelt nende maa ära, sest nemad vajasid seda rohkem.

Wayne olevat ühes intervjuus rääkinud filmist «Midnight Cowboy», milles mängisid homokauboisid Dustin Hoffmann ja Jon Voight. See film sai kolm Oscarit. Wayne olevat öelnud, et kahe geikauboi armulugu on täiesti perversne ning armastust ja seksi saab olla vaid mehe ja naise, mitte kahe mehe vahel.

Wayne’i seisukoht Hollywoodi mustade näitlejate suhtes olevat olnud, et neid võib vaja minna, kuid nad sobivad vaid kõrvalrolli.

California Orange’i maakonna lennujaam avati 1923, selle rajamise taga oli lenunduspioneer Eddie Martin. See oli eralennujaam, mis kuulus Martinile, seal oli ka lennukool ja ta lennufirma.

Alates 1939. aastast kuulus lennujaam Orange’i maakonnale.

John Wayne’i nime hakkas lennujaam kandma 1979 pärast näitleja surma. Tema nime panemist põhjendati siis sellega, et ta oli USA vääruste kandja ja kangelase sümbol.

Lennujaama ees on John Wayne’i kuju, teda on kujutatud kauboina.