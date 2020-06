Põhja-Korea kohtub Lõuna-Koreaga! 5MIINUSE superhitt sai ootamatu töötluse

Videokeskkonnast YouTube leiab sõna otseses mõttes kõike. Seal on olemas nii kassivideoid kui ka juustuarvustusi, paroodiaklippe ja tõsiseid vestlusi. Olemas on meeletu hulk muusikat ja muusikalisi veidrusi ning just sellesse viimasesse kategooriasse võib paigutada eile üles laetud teose, milles kohtuvad K-popi supergrupp BLACKPINK ja Eesti kuumim räpipunt 5MIINUST.