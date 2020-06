EDEV SKEEMITAJA ⟩ Nigeeria instakuulsus osutus küberpätiks, kes aitas miljoneid inimesi paljaks varastada

Nigeeria instastaaril Raymond Abbasel, kes nimetab end kinnisvara arendajaks, on Instagramis ligi 2,5 miljonit fänni. Sinise linnukesega Instagrami-kontol on näha, et Abbas on juba pikemat aega elanud miljardärile omast elu. Lisaks uhketele autodele ja eralennukitele postitab Abbas pidevalt pilte reisimisest. 38-aastase mehe elustiili juurde kuuluvad ka luksubrändide rõivad ja aksessuaarid.

Nüüd on aga põhjust arvata, et kuvand mehe glamuursest elust oli kõik üks suur vale.

Luksuslik elu lagunes koost 10. juunil, kui Abbas magas, ja tema Dubais asuvasse korterisse tormasid FBI ja Interpol, kes võtsid mehe vahi alla. Abbast seostatakse hiiglasliku küberpettusega ja mehe korterist konfiskeeriti rohkem kui 32 miljonit eurot sularahas.

Ametivõimude arvates uhkustas Abbas Instagramis särava miljardäri elustiiliga, et just sellega endale ohvreid meelitada. Politsei sõnul süüdistatakse Abbast lisaks teistes pettustes, mis ta on toime pannud Euroopas, Ameerikas ja Nigeerias.

Instastaari arreteerimine toimus koordineeritud haarangute käigus ning lisaks Abbasele võeti vahi alla veel kaksteist isikut. Uurijad avastasid haarangu käigus mitmed telefonid, arvutid ja kõvakettad, mille pealt leiti väidetavalt ligi kahele miljonile ohvrile kuuluvad e-mailid. Lisaks konfiskeeriti veel mitmed luksusautod ning sularahaga täidetud kohvrid.

«Kahtlusalused võtsid sihikule välismaal elavad ohvrid luues tuntud brändidele võlts kodulehekülgi, et hankida ohvritelt nende krediitkaartide informatsioon,» avaldas Dubai politsei brigaadikomandör Jamal al-Jalaf.

Lisaks Abbasele võeti vahi alla veel kaksteist küberpettuses kahtlustatavat. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Küberpettusega seotud jõugu tegevust uuriti kaks kuud ning uurijad kasutasid kahtlusaluste asukoha täpsustamiseks sotsiaalmeedia postitusi. Dubai meedia sõnul sai jõuk viimati hakkama 30,5 miljoni euro suuruse pettusega, mis oli seotud COVID-19 patsientidele mõeldud ventilaatoritega.

Abbase sujuvat arengut kasutatud riiete kauplejast miljardärist kinnisvara arendajani peeti Nigeerias kahtlaseks juba pikemat aega. Enda kaitseks on Abbas varasemalt öelnud, et ta lootis teisi motiveerida nende endi «kaltsudest rikkusteni» teekonnal. «Ma postitan neid asju, et teised näeksid mingi päev minu lehekülge ning nad otsustavad mitte alla anda,» rääkis Abbas oma Instagramis.

Meedia andmetel soovib FBI anda Abbase ja mõned tema kaasosalised üle Ameerikale, kuna paljud jõugu ohvritest olid Ameerika kodanikud.

Nigeeria valitsus on pärast president Muhammadu Buhari valimist 2015. aastal lubanud kohaliku korruptsiooni likvideerida, tundes häbi räpase maine pärast, mida osad riigi kodanikud levinud petuskeemidega on tekitanud.

«Üksiku nigeerlase tegu ei ole nende nigeerlaste tegu, kes on töökad ja ausad. Meid ei peaks nimetama «petturlikeks inimesteks» üksikute pahategude pärast,» nentis president Buhari esindaja.