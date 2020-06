VIDEO ⟩ Uus dokumentaalfilm «Back to the Titanic» näitab kui hapraks on kuulus laev muutunud

Kolm uurijat rõhutavad dokumentaalfilmis, et nende eesmärgiks oli saada Titanicu kohta lisainfornmatsiooni enne, kui on hilja, sest 1912. aastal uppunud laev laguneb kiiresti.

Vescovo sõnul on Titanicu vrakk muutunud, tekid on rokem varisenud ja laevaosad on väiksemaks muutunud. Vrakki on kahjustanud soolakorrosioon, metalli söövad bakterid ja hoovus.

Sukeldunud uurija tehtud fotosid ja videot uurides märkas meeskond, et Titanic laguneb kiiresti. On osi, mis on säilinud, kuid enamikul laevast on lagunemise märke ja on osi, mis on kadunud.