«Kodutunne» ei suutnud mitme kuu jooksul abivajajale trenažööri osta ja Lastefond võttis asja enda kätte

«Seoses üle-eelmise nädala kajastusega, kui avaldasime kahtlused Loigo tegevuse usaldusväärsuse osas, oleme saanud ka täiendavaid vihjeid annetuste abivajajateni mitte jõudmisest. Kuna produtsent Kristi Loigo ei ole teinud midagi, et kahtlusi kummutada, siis ei jätka Kanal 2 produtsent Loigoga koostööd,» kommenteeris ASi Postimees Grupp meediadivisjoni direktor Nele Laev.

Küll aga rõhutas Laev, et kindlasti ei jäta Kanal 2 abivajajaid hätta ning telekanal asub otsima heategevusliku saate tootjaks uut usaldusväärset partnerit.

Uudisest ilmselgelt üllatunud Kristi Loigo lisas, et kuulis sellest, et Lastefond võttis Rasmuse juhtumi enda kätesse, kui ka sellest, et Kanal 2 esitas tema kohta kuriteoteate, alles Elu24-lt.

Varasemad kahtlused

19. juunil teatas Kanal 2, et peatab koostöö heategevuslikku teleprojekti «Kodutunne» vedanud produtsent Kristi Loigoga, kuna on kahtluseid, et heategevuseks kogutud raha pole kasutatud täies ulatuses abivajajate aitamiseks.

«Kanal 2 on saanud vihjeid ja on tekkinud kahtlus, et saate «Kodutunne» poolt heategevuseks kogutud summad ei ole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt abivajajate aitamiseks. Kristi Loigo produktsioonifirma Õuetuba OÜ esitatud aruandlus pole kahtlusi suutnud summutada,» teatas telekanal toona.

AS Postimees Grupp teatas toona, et kaalub politsei poole pöördumist uurimise algatamiseks ning on valmis uurimisorganeid abistama.

Kristi Loigo ütles Postimehele, et ta kuuleb sellest esimest korda. «Mina ei ole sellest üldse kuulnudki,» vastas ta.

«Esiteks, vastab tõele, et Kanal2 seiskas täna «Kodutunde» edasise tootmise, ootamatult ja põhjendatamatult! Väites, justkui oleks «Kodutunde» koostööpartnerite poolt saabunud kaebused. «Kodutunne» pole sellest teadlik olnud. Vastasel juhul oleksime reageerinud koheselt ning edastanud kõik vajalikud dokumendid.

Teiseks, vastab samuti tõele, et Kanal2 on soovinud «Kodutunde» annetusrahade kasutamise osas aruandlust. Oleme edastanud kanalile sellekohase kulutabeli, mida Kanal 2 on palunud täpsustada algdokumentidega. Olen pöördunud oma raamatupidaja poole, kes vastavad kuludokumendid koondaks, et saaksin need Kanal 2-le ka edastada. Paraku ei pidanud Kanal 2 vajalikuks meie poolt koondatavate ja edastatavate algdokumentide äraootamist ega nendega sisulist tutvumist, vaid selle asemel on avaldatud «Kodutunde» ja saate produtsendi mainet oluliselt kahjustavaid ja alusetuid etteheited.

Kinnitan omalt poolt, et kõik «Kodutunde» annetusrahad on kasutatud sihtotstarbeliselt ning olen valmis sellekohase dokumentatsiooni esitama nii kanalile kui ka vajadusel õiguskaitseorganitele. Senise koostööpartneri poolt õhku paisatud etteheited on ennatlikud, alusetud ning põhjendamatud. Samuti jääb nende eesmärk arusaamatuks,» kirjutas Loigo oma Facebookis.

«Kodutunde» annetusrahadest on meedias ka varem kirjutatud. Näiteks 2018. aastal kirjutas Õhtuleht, et «Kodutunde» produktsioonifirma alt on ostetud Harjumaale 295 000 eurot maksev maja, milles elab sees saate produtsent Kristi Loigo (enne Nilov).

Kolm aastat varem, 2015. aastal süüdistas puhastusfirma, et saate produtsent tasus oma kodupuhastuse arveid firma Õuetuba OÜ arvelt. Sama firma arvele kantakse aga heategijate annetused, mis on mõeldud «Kodutunde» abivajajatele.