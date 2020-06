OH SA ⟩ Lauljatar Kaire Vilgats näitab, kuidas «kann trimmi» saada

Muusik postitas Instagrami trennisaalis tehtud foto, mille juurde kirjutas: «Kuidas treenida endale kena kann? See harjutus on üks paljudest.» Samuti lisab lauljanna pildi juurde ka teemaviited #suuredtüdrukud #meidootabränktöö ja #kanntrimmi.

A post shared by Kaire Vilgats (@kaire_vilgats) on Jun 29, 2020 at 6:58am PDT

2019. aasta mais avaldas Vilgats, et kaotas oma kehakaalust 23 kilogrammi. «Olen viimasel ajal saanud palju komplimente oma välimuse kohta. Ja teate, Stockholmi dieet ongi see põhjus, miks ma kaalust 23 kilogrammi alla olen võtnud,» kirjutas Vilgats toona.

Laulja sõnul on kõige olulisem toitumine, kuigi ta püüab ka rohkem liikuda. Naine on silma paistnud varemgi ülekaaluga võitluses. «Varasemad kaalukaotuspüüdlused on kippunud ühekülgseks jääma ja sealt on tavaliselt ka tagasilöögid tulnud,» tunnistas ta ja lisas, et tegelikult ei ole ta eesmärk olla hirmus sale, vaid tunda end hästi ja kergem olek selle tagab.