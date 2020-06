Soome noor ralliäss avaldas lemmikauto ja lemmikkiiruskatse

«Soome ralli Kakaristo kiiruskatse. See on üks kiiremaid, see on hästi vahelduv, seal on kitsamaid ja laiemaid teid, palju on hüppeid, see on äärmiselt tehniline. Sinna oleks nagu Soome rallist parem osa kokku koondunud. Väga nõudlik,» rääkis Rovaneperä.