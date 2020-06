Kohus George Floydi surmas süüdistatavate politseinike üle algab järgmise aasta märtsis, tõenäoliselt mitte Minneapolises

Minneapolise ringkonnakohtu kohtunik Peter Cahill teatas 29. juunil süüdistatavate advokaatidele ja prokuröridele, et kohtupidamine võidakse vajadusel viia Minneapolisest teise linna, sest Floydi juhtumiga kaasenenud suur huvi ja meediakära võib mõjutada õiglast kohtumõistmist.

Cahill rõhutas, et nelja politseiniku kohtujuhtumiga seotud ametnikel ja advokaatidel tuleks lõpetada meediale kommentaaride andmine.

Kohtus olid koos oma advokaatidega kohal ka kolm süüdistatavat ekspolitseinikku, kes on kautsjoni vastu vabaduses. Mõrvas süüdistatavat Derek Chauvini seal ei olnud, ta on kogu uurimise aja trellide taga.

Kohtukunstiku joonistus, millel on kujutatud Minneapolise endist politseinikku Tou Thaod (paremal), keda süüdistatakse afroameeriklase George Floydi mõrvale kaasaaitamises. Kohtunik Peter Cahilli ees seisavad Thao advokaat Robert Paule (paremalt teine, tumedas ülikonnas) ja prokurör Matthew Frank

Afroameeriklase George Floydi surmani viinud juhtum leidis aset 25. mail Minnesotas Minneapolises, kus kohaliku väikepoe müüja kutsus politsei, kuna kahtlustas, et klient maksis valerahaga.

Kahtlusaluseks oli Floyd, kelle politsei kinni võttis, käed raudu pani ja maapinnale surus. Politseinik Derek Chauvin hoidis oma põlve kinnipeetu kaelal hoolimata sellest, et Floyd üritas talle öelda, et ei saa hingata.

Sündmuse tunnistajaks olnud juhtisid korrakaitsjate tähelepanu asjaolule, et maas kinnihoitud mees ei hinga, kuid Chauvin ei võtnud oma põlve ära. Alles pärast seda, kui ta sai aru, et maasolija seisund on kriitiline, võttis ta põlve ära ja kutsus kiirabi.