Marten Kuningas: olin viis aastat tagasi nagu peksa saanud koer

«Kui viis aastat tagasi olin nagu peksa saanud koer, saba jalge vahel, küür seljas, jutt kusagilt moka otsast, siis nüüd olen hunnitult sirgem ja kindlam,» tunnistab Marten Kuningas ansambli Miljardid sotsiaalmeediasse läkitatud postituses. «Käisin teraapiais, teravdasin tähelepanu ja õppisin hingama. Töö endaga – objektiivne, järjepidev, sujuv. Protsess on muidugi igikestev, ei ole nii, et nüüd on töö tehtud ja siia ma jään.»



«Kui püüda mõtestada, mis selle asja iva on, siis siin on üks mõte: tunnetada oma ürgset loomust, mida ma hakkasin unustama niipea, kui siia katkisesse inimühiskonda sündisin. Inimene on loom loodusest. Aga ma olen midagi veel,» nendib ta. «Tsiteerides Bowie’t: «I’m not a prophet or a stone age man, I’m just a mortal with potential of a super man, I’m living on» – ehk ma olen mõõtmatu potentsiaaliga surelik. Praegu, mööda kliimakatastroofi eskalaatorit alla sõites, on inimkonnal eriti oluline saada endast teadlikuks, jääda rahulikuks ja õppida koostööd.»

Viimastel aastatel üks enim armastatud Eesti alternatiivroki bände Miljardid andis paar nädalat tagasi välja uue singli «Ma luban, et ma muutun». Ühtlasi on tegu nende 21. septembril ilmuva albumi nimilooga. Miljardid, kelle debüütalbum «Kunagi läänes» hinnati 2018. aasta Eesti Muusikaauhindade jagamisel kolme auhinna vääriliseks, nende hulgas tunnustus «Aasta albumi» kategoorias, on viimase aasta jooksul usinalt uut materjali salvestanud.

«Uus album on võrreldes eelmisega energilisem,» rääkis bändi solist Marten Kuningas, «sisuliselt on aga albumi läbiv teema surm. Surm on üks jõulisemaid kujundeid markeerimaks muutust. See album on jutlustus armastusest, milleni jõuab läbi ego surma. See nõuab pühendumust ja vastutust. Maailmas on nii palju hirmu – see album on kantud vaimust, et teisiti on võimalik.»

Fraas «Ma luban, et ma muutun» torkas Martenil pähe ühel jalutuskäigul antud loo demo kuulates: «Olles ennist just lugenud Yuval Harari raamatut «21 õppetundi 21. sajandiks», olin mõnevõrra frustreerunud süveneva ökokatastroofi pärast, mis on tingitud meie liigi ahnusest, rumalusest ja vägivaldsusest. Milline on maailm, mille me järeltulevatele põlvedele pärandame? Kõik ideed, olgu need poliitilised või religioossed, pärinevad minevikust ning suurem osa inimkonnast elab nende ideede kütkes. Seetõttu ongi meie maailmas nii palju segadust ja vägivalda – me otsime turvatunnet kinnistunud süsteemidest, mil pole hetke reaalsusega mitte mingisugust pistmist.»