Kaks bändi tühistasid oma esinemise Hard Rock Laagris, põhjuseks väidetav rassismi propageerimine

Eile teatasid sotsiaalmeedia vahendusel ansamblid Kannabinõid ja Wolfredt , et nemad saabuval nädalavahetusel toimuval üritusel Hard Rock Laager ei esine. Esimene bänd jäi oma avaldusega tagasihoidlikuks, teine aga avaldas põgusalt põhjuse. Selgub, et kumbki bänd ei soovi lava jagada bändiga Sorus selle liikmete meelsuse tõttu. «Kahjuks peame teatama, et tühistame oma ainsa suvise esinemise Hard Rock Laagris, kuna ei soovi jagada lava ansambliga, mille liikmed propageerivad avalikult vihkamist ja rassismi. Vabandust, et see teade tuleb nii hilja...,» seisab Wolfredti poolt Facebooki läkitatud sõnumis.

Hard Rock Laager avaldas esmaspäeva õhtupoolikul Facebookis postituse, milles selgitab tekkinud olukorda: «See on täiesti ok, kui mõni bänd muutunud olukorra valguses ei soovi festivalil esineda, me respekteerime seda otsust täielikult ja saame vaid loota, et sellised otsused toimuksid kohe, kui info neile ebameeldiva olukorra kohta on avalik ja mitte nädal enne üritust, kui nad on saanud valgustatuks paari entusiastliku ullikese ussistamise mahitusel.»

«Mis ei ole ok ega respekteeritav, on see, kui bänd, kelle ultimaatumit festival vastu ei võta, alustab omapoolset kampaaniat ürituse saboteerimiseks, kirjutades kõikidele esinejatele, et need kaaluksid oma ülesastumise tühistamist. Sest neile ei meeldi üks bänd ja selle liikmed. See on alatu, lapsik ja kantud solvumisest, et nende agendat kuulda ei võet,» nendivad korraldajad. «Nüüdseks on leitud asendusbändid, kuid tunne on selline, nagu oleksime festivali korraldamise asemel pidanud mitu head päeva laste järelt koristama.»



«Soruse lugusid on mängitud meie rokiraadios, rahvusringhäälingus, nad on olnud ka kuude kaupa Muusikaplaneedi tabelis kõrvuti Anne Veskiga ja seega pole tegu mingi hästi hoitud räpase saladusega. Suhteliselt mainstream roki bänd, kelle lood räägivad peamiselt viikingitest, huntidest, nõidadest ja muust iidsest ägedusest,» ütlevad korraldajad. «Meeste endi tõekspidamisi ja suunitlusi peab küsima neilt endilt, kuid nii, nagu ei huvita rokiraadioid muusikute eraelud, nii ei saa ka festival hakata valima bände selle järgi, kes kellega käib ja kas nende sümpaatia on pigem Onu Heino kui Tädi Maali.»