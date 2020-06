VIDEO ⟩ Brasiilias nähtud 709-kilomeetrine välk on maailma pikim

Äike on mitmest komponendist koosnev atmosfäärinähtus, mis tekib tõusvate õhuvoolude ja vertikaalsuunas arenevate konvektsioonipilvede tõttu. Äikeses on rünksajupilvi, sajualasid, õhuvoolude süsteeme, laenguid, välke ja müristamist. Need moodustavad äikeserinde.

Meteoroloogid lisasid, et äike ja välgud tekivad eelkõige aladel, kus on palju niiskust, kuid ka kõrgmägedes. Lõuna-Ameerika on maailmas see piirkond, kus need mõlemad on olemas ja selle tõttu on seal palju äikest.