Hollandi koondise rekordimees elulooraamatus: jalgpallurina tundsin end rokitähena, see hakkas pähe

«Olin noor ja nautisin edu ning tähelepanu. Narkootikume ei tarvitanud, kuid alkohol oli sõbraks, elasin rokitähe elu. Harjusin sellega, et olin üks superstaaridest. Madridi Reali mängijaid kummardatakse, mulle meeldis see,» kirjutab Sneijder raamatus.

«Kõik valesammud anti andeks, sest sul oli staatus ja publiku poolehoid. Isegi kui oleksin tänavatal tuigerdanud või baaris välja tehes tuhandeid eurosid tuulde lennutanud, ikka oleks mind ülistatud. Ei saa öelda, et oleksin kiusatustele piisavat vastupanu osutanud,» möönab hollandlane.

Sneijder püüdis endale sisendada, et oma erilise mängustiili ja vapustavate tehniliste oskustega on tal võimalik korvata füüsilisi puudujääke. Osaliselt pidas see isegi paika. 2009. aasta sügisel liitus hollandlane Milano Interiga ja kohe 2010. aasta kevadel võitis klubiga Meistrite liiga!