Kuninglik prohmakas! Meghani otsus teatada tähtsast uudisest oli prints Harry jaoks äärmiselt piinlik

Meghan otsustas, et just printsess Eugenie ja Jack Brooksbanki pulm oleks parim koht uudise teatamiseks, ent uue raamatu sõnul oli see prints Harry jaoks piinlik. Uurivad ajakirjanikud Dylan Howard ja Andy Tillett väidavad raamatus «Royals at War», et Meghani otsus ei valmistanud Harryle sugugi rõõmu, kirjutab Mirror. Printsil olevat olnud piinlik, printsess Eugenie ja tema ema Sarah Ferguson olid aga maruvihased.



Printsess ja tema väljavalitu Jack Brooksbank abiellusid 12. oktoobril 2018. Juba toona kirjutasid erinevad väljaanded, et Meghani tegu viis kuninganna lapselapse endast välja. «Eugenie'lt rambivalguse varastamine oli suur sotsiaalne prohmakas,» seletab duo. Ühe pulmas viibinu sõnul olevat Eugenie pärast Harry ja Meghani uudist mõneks ajaks ära kadunud. Kui paar 15. oktoobril uudist lõpuks kogu maailmaga jagas, sattusid nad ka paljude fännide kriitika alla.