PILDID JA VIDEO ⟩ St Louisi meeleavaldajad läksid läbi eratänava, neid võtsid vastu relvastatud omanikud

USA St. Louisi linnapea Lyda Krewsoni vastu protestinud seisid eratänaval silmitsi relvastatud paariga. Pildil esiplaanil on villaomanik Patricia McCloskey relvaga, kaugemal on näha ta abikaasat Mark McCloskeyt, kellel on automaatrelv

FOTO: LAWRENCE BRYANT/REUTERS/Scanpix