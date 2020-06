Ruhnu maalivarguse uurimine võttis üllatava suuna

Eelmise nädala reedel varastati Ruhnu saarelt Korsi talu hoovist «Ruhnu nägu» nime kandvalt näituselt Kihnu multitalendi Alden Jõgisuu maal, mis kujutas laevu Ringsu sadamas, kirjutas Saarte Hääl.

«Päev varem tegin juhuslikult maalidest pildid juhuks, kui midagi juhtub, et siis oleks olemas,» rääkis Ruhnu Kultuuriaida eestvedaja Triinu Lamp Elu24-le.

Eelmise nädala reedel lahkus Ruhnust piraadilaev «Juku», mida oli ühena ka maalil kujutatud. Laeva oli teiste hulgas ära saatmas ka Lamp.

Maali kadumise avastas Lamp aga laupäeva hommikul. «Ruhnu näo» asemele riputas varas aga tundmatu autori töö.

«Samal õhtul (reedel - toim.) paistis mulle sealt maali kohalt tühi koht. Hommikul kontrollides märkasin, et maal oli läinud. Aga see oli peenemalt tehtud, töö. Nad panid ju teise pildi asemele,» kirjeldas Lamp juhtunut.

Üks, mis aga Lambile lähemal vaatlusel silma hakkas, oli see, et maali signatuuri kohale oli kirjutatud «Rööv».

Tndmatu autori maal, mis pandi röövitud teose asemele. FOTO: Ruhnu Kultuuriait / Triinu Lamp

Seega oli Lambi jaoks selge, et ilmselt pani keegi maalile mingi aeg silma peale ning jõudis kunstiröövi isegi hoolikalt planeerida ning asemele uue maali organiseerida.

Nüüd on Lambi sõnul olnud maalirööviga seoses niipalju arenguid, et kahtlusalused on olemas. «Piraadid olid selle taga,» ütles Triinu Lamp naljatles ja lisas, et peab silmas «Juku» pardal olnud inimesi.

Piraadilaeva «Juku» meeskond Allan Kool, Bert Roostik, Risto Merimaa ja Silver Roostik kes paluvad end kutsuda piraatidele kohaselt nimedega Konks, Rob, Terro ja Ükssilm, selgitas Elu24-le, et kogu lugu sai alguse elust enesest.

«Käisime traditsiooniliselt laevaga Ruhnu saart külastamas. Üks kunstnik hakkas meie laevu maalima. Kunstnik lubas pildi meile. Sai kunstnikuga juttu tehtud ja uuritud kuidas maali omistada, kunstnik vastanud, et see käib läbi laagri kuraatori Triinu Lambi, piraadid mainisid ka ära, et kui muudmoodi ei saa, siis nagu piraadikoodeks ette näeb, röövime selle! Lõppeks aga müüdi see maal teisele soovijale ja kuna piraadid on aumehed, viisid nad oma lubaduse täide! Aga lõpuks ostsi selle keegi teine. Siis otsustasime, et röövime pildi,» selgitas kapten Kool.

Laeva kapteni sõnul ei olnud kindlasti röövimise mõte see, et keegi saaks kannatada. «Kogu see lugu on algusest peale olnud läbini positiivne ja eesmärk ei olnud, et keegi saaks sellest haiget või kahju kannatataks,» lisas Kool.

Piraadilaev «Juku» FOTO: Erakogu / Allan Kool

Näituse korraldanud Lamp ja Juku kapten Kool tunnistasid mõlemad, et läbirääkimised maali osas käivad. Küll aga ei ole omavahelise kokkuleppeni jõutud.

«Pildi omanik on väga kange. Ei anna alla,» sõnas Kool.

«Olen siin Juku kaptenit püüdnud tabada, et see maal tagasi saada, aga läbirääkimised käivad,» seletas Lamp.

Kapten Kool lisas, et tegelikult on tähtis pildi röövi lugu, sellega seonduv performans ja narratiiv.

«Ma usun, et keegi ei taha neid pilte koju seinale, kus keegi neid ei näe. Pigem oli mõte ikkagi selles, et lugudega teosed on igas mõistes väärtuslikumad, inimesed ikka tahavad neid teoseid oma koduseinale, meile meeldiks kui antud töö leiaks omale kiftima koha kui ühe perekonna kodusein. Pildid peaksid olema seal, kus need on paljudele nätavad,» selgitas Kool ja lisas, et nende hinnangul peaks pilt tulevikus leidma koha Ruhnus.

«Teos ei ole välja ilmunud ega pole seda Ruhnu tagasi toodud,» lisas Lamp.

«Keegi ei tea, kus pilt on, võibolla on see veel Ruhnu saarel,» muigas Kool.

Näitus sai üles pandud juba enne jaanipäeva, täpsemalt 20. juunil ja röövitud maal oli juba ka ära ostetud, ent kokkuleppe kohaselt pidi pilt üleval olema augusti lõpuni, kuni näitus kestab.

Röövitud maali uus omanik on Lamp ise ja naise sõnul on asi nüüd kehv, sest varasemalt on ta mitmeid aastaid maalinäitusi korraldanud ja vaatamiseks on välja pandud ka teoseid, mis maksavad tuhandeid eurosid.