Uuenduskuuri läbinud kultuuri- ja üritustepaik LAEV heiskab taas purjed

Möödunud aastatel on LAEV võõrustanud üle 50 live-artisti ja sadu DJ'sid. Tänavu jätkatakse kontsertelamuste pakkumisega veelgi võimsamalt ja peamiselt vabaõhuvormis. Homme toimuva avaürituse raames esineb LAEVa uuenduskuuri läbinud suveõues mitmekordne Eesti Muusika Auhindade laureaat, võrratu Anna Kaneelina. Sealt edasi jõuab juuli ja augusti jooksul pardale muusikuid, disk jockey’sid ja stand-up-koomikuid seinast seina. Näiteks on üles astumas Miljardid, Frankie Animal, The Boondocks, Gram-Of-Fun, Köömes, nublu, ELLIP, Wateva, Jozels, Mattias Naan jne. Augusti keskel jõuab LAEV’a õuele ka rändava kultuurifestivali Võnge urbanistlik miniversioon Linnavõnge, tuues ühe pika päeva jooksul lavale sellised nimed nagu NOËP, I Wear* Experiment, Daniel Levi, Sander Mölder, Mick Pedaja, Sammalhabe, Moniji (UK) jt. Kaks suvekuud jõuavad pakkuda veel mitmeid üllatusi, nii värske alternatiivi kummardajale, klassikalisema popi või roki austajale kui ka elupõlisele klubitajale.