Helen Kõpp: hämmastav, et inimesed on valmis vahekorda astuma võhivõõraga ainult seetõttu, et see võõras on «seksikas»

"Sageli võib lambist tekkida meeldimine (ja seksuaalne tõmme) mõne tüübi suhtes, kes on osanud õigeid nuppe vajutada mu elus. Noh, minu puhul juhtub seda siis, kui see lääge romantika ja muu jura välja jätta ning inimene lihtsalt on minuga tore ja hea sõber. Aga selle tekkimise tõenäosus on ka minu puhul väga väike. Meessoost sõpru on mul palju, aga meeldima on hakanud väga-väga vähesed, kellel oli teatud eelis ka kindlasti," seletab Helen.



Blogija tunnistab, et demiseksuaalsus on tal endal isiklikult põhjustanud olukorra, kus tavaseksuaalsus pakub takke huvi: «Sest noh, endal on lihtsalt teisiti ja kuidagi hämmastav on näha, et inimesed on valmis vahekorda astuma võhivõõraga ainult seetõttu, et see võõras on «seksikas». Aga samas ma saan sellest aru – evolutsiooni mõte on ju see, et inimesed sigiks. Lihtsalt mul on seda null. Mu jaoks pole mitte keegi seksikas, välja arvatud juhul, kui ma armunud olen.»



Ka Eesti LGBT Ühing on oma kodulehel välja toonud, et pride võib igale inimesele midagi erinevat tähendada: «Kuid suuresti seisneb selle väärtus ja südamelähedus just kogukonna kokkutulemises, enda nähtavaks ja kuuldavaks tegemises ning ebaõiglusele vastu astumises.»