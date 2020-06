Siim Aimla: õnnelik ja rõõmus kunst on täiesti olemas

FOTO: Raul Ollo

„Õppimise juures on teatud asjad, mis tuleb läbi teha. Eriti teiste pealt õppimine ja uurimine. Kui see suur töö on tehtud, siis selgub, kas oled andekas või ei ole. Kas rakett tõuseb õhku või mitte. Sellist asja ei ole olemas, et keegi oleks andekas, aga laisk. Sest andekus on ka töövõime. Ilma tööta ei tule sädet, mis raketi lendama kergitaks.“ Kui Aimla ütleb, et talle endale on kõik justkui kergelt tulnud kätte, jätab ta nimetamata töö, mida selle nimel teinud. „Mul on tunne, et kuni hilise eani olen ma lihtsalt kaasa läinud valikutega, mis minu ees on avanenud,“ arvab ta. „Kuni hetkeni, mil sain aru, et see, mida teen, ongi see õige ja ma armastan seda jäägitult.“

Ära hellitatud?

Siim Aimla oli juba kolmekümnendates, kui see äratundmine äkki saabus. Ta otsustas võtta edaspidi ohjad enda kätte ning ollagi üksnes muusik, ei midagi muud. „Varem olin ma öelnud kõigile pakkumistele jah või olnud kohusetundlik ja tubli poiss. Mul ei olnud vaja võidelda selle muusika pärast.“ Tal jäi elus vahele isegi teismelise protestiperiood vanemate, maailma ja õpetajatega, sest näis, et kõik on nii hästi, et pole vaja asjatult põtkida. Ka virisemine, mis praegu näib üsna moes olevat, on Aimlale võõras. „Ärahellitatud inimene,“ muigab ta, kuid märgib, et lihtsalt pole olnud vajadust vastanduda. Tema pürgis kogu aeg edasi ja maailm tundus ees avatud. Meelelaadi küsimus eristabki inimesi. Seal, kus üks jääb takistuse ees seisma, läheb teine lihtsalt edasi.

„Mul on tunne, et mul on energiat küll,“ selgitab saksofonist. „Aga ma ei kasuta seda kellegi ega millegi vastu võitlemisele.“ Selle osa, mis muusikast üle jääb, kulutab ta sportimisele. See on tema teine suur kirg. Talvel suusatab, suvel veedab aega merel süsta ja purjede all. Õhu liikumine on tema sõnul see, mis paneb kõlama pillid ja lükkab tuult täis purjed.

Rõõmu mõõt