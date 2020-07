Saksamaa Bundesligas päästis jalgpallikohtunik mängija elu

Awoniyi ei mäleta juhutnust midagi. 22-aastane nigeerlane mäletab ainult palli ja järgmine pilt on juba ärkamisest haiglas.

Kuna Awoniyil kadus teadvus õhus olles, siis oleks võinud ta ka pea ees maha kukkuda. Nii aga ei juhtunud.

14. juunil aset leidnud jalgpallikohtumiselt toimetati Taiwo Awoniyi väljakult haiglasse. FOTO: hasan bratic/rscp-photo/hasan bratic/rscp-photo/Scanpix

«Arst ütles, et see oli tõeliselt kummaline lugu. Nad oli üllatunud, sest mul vedas, et maandusin jalgadel, mitte pea ees. Pea oli viimane, mis maad puutus,» rääkis mängumees.

Pärast maha prantsatamist oli Awoniyi öelnud, et kõik on korras, kuid noor vutimängija ei mäleta asjast ise midagi. «Tohter ütles mulle, et rääksin väljakul, kuid ma ei tea sellest midagi. Mäletan ainult haiglat.»

«Ta sai ajupõrutuse. Jah, tal oleks võinud hullemini minna, sest peavigastused on alati äärmiselt ohtlikud,» sõnas arst Babatunde Akinbinua ESPNile.

Matši väljakukohtunik Marco Fritz sai arstilt kiidusõnu. Just tema kiire ja konkreetene reageerimine võis päästa vutimehe elu.

Kohtunik Marco Fritzi kiire tegutsemine päästis vutimängija elu. FOTO: Neis/Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto/Scanpix

«Esimene asi, mida kohtunik tegema peab, on kontollida, kas teadvuse kaotanud mängija hingamisteed on avatud. Seda Fritz tegi. Eriti situatsioonis, kus meditsiinitöötajad on veel sekundite kaugusel.»

Awoniyi on mõistetavalt kohtunikule ülimalt tänulik. «Saatsin talle SMSi. Enamik mängijaid väljakul ei taibanud, mis on juhtunud. Ta oli ainus, kes tajus olukorra tõsidust ning vastavalt reageeris,» sõnas jalgpallur.