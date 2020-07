Isa vägivallatsemine muutis Austraalia tennisetähe elu põrguks: kaalus endalt elu võtmist

Dokic avaldas kolm aastat tagasi ilmavalgust näinud raamatus, et isa mitte ainult ei sõimanud teda pidevalt, vaid ka peksis. Tulemuseks oli see, et tennisekarjäär ei jätkunud sellises tõusujoones, nagu oleks võinud. Ja mis veel hullem, julm kohtlemine mõjutas naist pikki aastaid, ja seda ka pärast sportlaskarjääri lõppu.

Damiri jõhkrad teod tütre vastu ei ole kunagi kohtusse jõudnud. Jelena Dokic ütles, et on üritanud isaga leppida, kuid vanemalt pole mingit mõistmist loota ning isa teeks kõik veelkord sama moodi, nagu oli.

Dokic kirjutas, et ka tema ema, Ljiljana sai pidevalt peksa, kuid kannatas selle välja. «Mu ema kasvas vanemateta. Kuid ma ei mõista, kui palju on võimalik väärkohtlemist taluda.»

Praegu 37-aastasel Dokicil puuduvad kontaktid isaga. Dokic on Austraalias treener, kommentaator ja annab loenguid. Ellu on saabunud tasakaal.

«Ma väga loodan, et me kunagi ei koge sellist juhtumit, nagu minu puhul. Ja kui selline asi peaks kellegi puhul korduma, siis usun, et see lõppeb hoopis teisel moel,» sõnas Dokic.