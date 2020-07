Ärakasutamine füsioteraapia varjus: 17-aastane USA tippvõimleja paljastas kolearsti teod

2015. aaasta suvi. Noored USA tippvõimlejaid on kogunenud Texasesesse, Huntsville`i Karolyi rantšosse. See paik on olnud USA võimlemiskoondise peamine treeningkeskus alates 2001. aastast.

Rumeeniast 1981. aastal USAsse ära hüpanud Béla ja Márta Károlyi valvsate silmade all on harjutanud üks olümpiavõitja teise järel. Seitsmekümnendates eluaastates abielupaar töötab USA rahvuskoondise koordinaatoritena. Just Maria on see, kes on kokku pannud USA MMi ja olümpiaesinduse.

Margaret Nichols Glasgow MMil poomiharjutust sooritamas. FOTO: Matthias Schrader/AP/Scanpix

Treeningkeskuses kehtivad ranged reeglid. Vanematel on külastuskeeld ja telefone kasutada ei tohi. Treenitakse seitse tundi päevas.

Minnesotast pärit Margaret Nichols on 17-aastane. Võimleja hüüdnimega Maggie murdis end USA rahvuskoondisesse kaks aastat varem. Tema vorm ja karjäär on tõusuteel. Nicholsit peetakse kindlaks järgmisel aastal Rios toimuvale olümpiale minejaks. Tema treeningkaaslane ja maailma riistvõimlemise valitsejanna Simone Biles on küll klass omaette, kuid Nichols hoiab kindlalt teist kohta.

Glasgow 2015. Maggie Nichols individuaalse pronksmedali võitjana (paremal), keskel maailmameister, võistkonnakaaslane Simone Biles. FOTO: Matthias Schrader/AP/Scanpix

Treeningkompleksi tagaruumidest saab alguse sündmuste ahel, mis paljastab Ühendriikide võimlemisliidu USAGi läbimäda käitumiskultuuri ja ühe spordiajaloo süngematest skandaalidest.

Netflixi värske dokumentaal Athlete A jutustab spordimaalima raputanud traagilisest juhtumist, kus USA koondise endine arst Larry Nassar noori võimlejaid seksuaalselt pidevalt ära kasutas.

Oma teod peitis ta arstliku läbivaatuse ja raviprotseduuride maski taha.

Hetkel istub Nassar trellide taga ja kannab kahekordset eluaegset vanglakaristust sadade laste ja noorte seksuaalse kuritarvitamise ning lapsporno omamise eest.

Endine USA riistvõimlemiskoondise arst Larry Nassar. FOTO: REBECCA COOK/Reuters/Scanpix

Koletu skandaal ei piirdu aga Nassariga, sest võimlejate ärakasutamine toimus USA võimlemisliidu teadmisel ja vaikival nõusolekul.

Treeningkeskuse massaažituba

Koondise laagris masseerib Nassar Maggie Nicholsi selga.

«Olin hämmingus ja mõtlesin, et mis asi see nüüd oli. Tundus, et asi pole õige,» meenutab Nichols dokumentaalis.

Nassar puudutab Nicholsit intiimpiirkonnast ja lükkab sõrmed tütarlapsele tuppe. Pikalt sporti teinud Nichols on palju füsioteraapias käinud, kuid kunagi pole füsiohooldus selline olnud. Ta uurib paar aastat vanemalt treeningkaaslaselt, Londoni olümpiamängude kahekordselt kuldmedalistilt Aly Raismanilt, kas Nassari sessioonid ongi sellised. Raisman vastab, et jah, Nassar teeb talle samamoodi.

Nicholsi eratreener Sarah Jantzi kuuleb noorte võimlejate juttu pealt ning asub tegutsema. Ta helistab Maggie`i emale, Gina Nicholsile, seejärel võtab ühendust USA võimlemisliidu asejuhataja Rhonda Faehniga. Järgmisel päeval teatab USAGi juht Steve Penny Maggie`i emale ning ütleb, et liit võtab asja üle ning teatab ka politseile. Kulub nädalaid. Lõpuks alustab USAG ise asja uurimist ning lõpetab selle kiirelt ilma igausuguste tulemusteta.

«Meile öeldi, et kui me asjast kellelegi iitsatame, siis paneksime ohtu FBI uurimise,» sõnas võimleja isa John Nichols dokumentaalis.

2015. aasta novembris kuulub Maggie Nichols maailmameistriks tulnud USA naiskonda. Ta veel ei tea, et need on tema viimased suurvõistlused.

2016. aasta aprillis vigastas ta põlve. Algas võidujooks ajaga. Üheksa-aastaselt olümpiamängudest unistanud neiu tegi kõik selleks, et osaleda juunikuus toimuvatel katsevõistlustel. Tal õnnestus ennast enam-vähem vormi saada ning tuli kuuendale kohale. OMile pääses kaheksa võimlejat. Kuid neid tulemusi ei peetud miskiks. Koondise panid kokku need kaks inimest - Maria Karolyi ja Steve Penny, kes teadsid, et Nichols oli Nassari kõlvatust tegevusest raporteerinud.

Nichols jäeti olümpiatiimist kõrvale, neiu unistus purunes.

«Teda kasutati ära, tahtsin ta sealt ainult ära tuua, kallistada ja armastada,» meenutab Gina Nichols.

Dokumentaali nimi Athlete A viitab Nicholsile, kes on nüüd 22-aastane. Just selle varjunime all tunti teda Nassari kohta esitletud raportis.

Nichols ja teised sajad tütarlaped poleks kunagi tohtinud langeda Nassari ohvriks. Sest Michigani ülikool, kus Nassar samuti töötas, sai esimesed kaebused juba 1990. aastate lõpus. Kuid Nassar vallandati ülikoolist alles 2016.

Pärast Nicholsi teadet jätkas Nassar veel 15 kuud tööd ja noorte naiste ärakasutamist.

Jaanuaris 2018. aastal toimunud karistuse avalikul väljakuulutamisel esitati kokku 156 tüdruku ja noore naise avaldust. Arvatavalt oli Nassari ohvreid üle 500.

Nassari ohvrid ja ohvrite vanemad kohtuotsuse väljakuulutamisel 2018. aasta jaanuaris. FOTO: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Pärast rahvuskoondisest väljaarvamist ja olümpiaunistuse purunemist pühendus Maggie Nichols võimlemisele ülikoolide tasemel. Temast sai üks kõigi aegade edukamaid üliõpilasvõimlejaid. Ta on ainus sellel tasemel riistvõimleja, kes suutnud kahel korral teha GymSlami ehk saanud kümme punkti kõigil neljal harjutusel.

Kaader Netflixi filmist Athlete A - Maggie Nichols. FOTO: Netflix/AP/Scanpix

Oklahoma ülikoolis õppiv Nichols planeerib karjääri treeneri ja võimlemiskommentaatorina.