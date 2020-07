PILDID JA VIDEO ⟩ Vananematu seksisümbol Pamela Anderson saab täna 53-aastaseks

Teda tuntakse eelkõige sarjast «Rannavalve» (Baywatch) ja meesteajakirja Playboy modellina, hilisemal ajal on ta tegelenud loomade ja inimeste, kaasa arvatud WikiLeaksi asutaja Julian Assange’i eest seismisega, teatab iltalehti.fi.

«Ta mängis 1991 – 1993 komöödiasarjas «Kodu korda» (Home Improvement) Lisa nime kandnud tegelast, kuid kuulsuse tõi talle vetelpäästja C J Parkeri kehastamine menusarjas «Rannavalve».

2003 valmis seriaali «Rannavalve» põhjal tehtud film «Baywatch:Hawaiian Wedding» (Rannavalve: Hawaii pulm) ja ta kehastas taas seal C J Parkerit.

Anderson on mänginud veel filmides ja seriaalides, kuid löönud kaasa ka tõsielusarjades nagu «Tantsud tähtedega», «Tantsud jääl», «Austraalia: Suur Vend» ja veel teistes.

2005. aasta kevadel sai ta rolli sarjas «Ridade vahelt» (Stacked), kus ta kehastas Skyler Daytonit, kes asus tööle raamatukapulusse. Kuna sari ei olnud edukas, siis see lõpetati juba 2006.

Juunis 2006 sai Anderson tähe Kanada Walk of Fame alleele, samal aastal mängis ta iseennast Sacha Baron Coheni menufilmis «Borat».

2010. osales ta USA tantsusaates «Tantsud tähtedega» ning 2017 oli ta taas vetelpäästja C J Parkeri rollis, seekord komöödiafilmis «Rannavalve» (Baywatch), kus peaosi mängisid Dwayne Johnson ja Zac Efron.

Pamela Anderson abiellus 1995. aastal pärast neli päeva kestnud tutvust heavy metal bändi Mötley Crüe trummari Tommy Leega ja selle abielu ajal kandis ta nime Pamela Anderson Lee. Nende abielu tabas skandaal, kui nende tehtud kodune seksivideo varastati ja see jõudis internetti.

Paar sai kaks last, 1996 sündinud Brandon Thomas Lee ja 1997 sündinud Dylan Jagger Lee, kuid nad lahutasid juba 1998.

Pamela Anderson ja ta poeg Dylan Jagger Lee 2016 New Yorgis

Juulis 2006 abiellus tuntud kanadalanna Prantsusmaal Saint-Tropezi lähedal ankrus olnud jahil muusik Kid Rockiga, kuid see abielu kestis vaid mõned kuud ja lõppes sellga, et Anderson nõudis juba novembris lahutust.

Anderson on olnud abielus ka seltskonnategelase Paris Hiltoni ekskallima Rick Salomoniga, kes on filmiprodutsent. Nad abiellusid oktoobris 2007, kuid kümme nädalat hiljem tahtis naine lahutust.

Selle aasta 20. jaanuaril abiellus Anderson produtsent Jon Petersiga, nad olid olnud koos ka nooremas eas 1980. aastatel, kuid ka see abielu ei jäänud kestma. Nad läksid lahku 12 päeva pärast abiellumist ja nende abielu lahutati mõned kuud hiljem.

Andersonil on Soome juured, kuna ta vanavanaisa oli soomlane Juho Hyytiäinen, kes migreerus 1908. aastal 19-aastasena Soomest Saarijärvelt USAsse ja võttis seal perekonnanimeks Anderson.

Pamela Anderson 2010 New Orleans'is koertega

Tal on maailma erinevates paikades mitu kodu: Californias Malibus, Prantsuse Rivieras Marseille lähedal ja Kanadas Vancouveri saarel.

Kriitikute sõnul on Anderson vananematu, sest tal on ka üle 50-aastasena kena välimus, ta on heas füüsilises vormis ja sale.