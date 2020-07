VAPUSTAVAD PILDID ⟩ Kim Kardashiani kopeerimisele retsilt raha ja aega kulutanud naine: see on täiskohaga töö!

Jennifer sõnul on tõsielustaari välimuse taga ajamine nagu täiskohaga töö. Lisaks sarnasele soengule, meigile ja riietele kannab ta igapäevaselt ka korrigeerivat pesu. Lisaks veedab ta tunde jõusaalis, kõike ikka selleks, et ka tema kehakumerused oleks kimkardashianlikud.

Loomulikult pole tegu odava lõbuga, Jennifer täiendab järjepidavalt oma garderoobi riietega, millesarnaseid ka Kim ostab ning kasutab ka Botoxit. Samuti sõnab Jennifer, et ta on tulevikus nõus isegi iluoperatsioonile minema, kui tal selleks vajadus peaks tekkima.

Jennifer on Kardashiani tegemistel silma peal hoidnud juba alates 2007. aastast. «Ma olen kõiki «Kardashianite» episoode näinud. Ma leian, et nende pere on nii tark ja andekas, ma armastan nende stiili ja kõike, mida ta tööalaselt korda saadavad,» avaldas naine The Sunile.

«Ma vaatan Kimi Instagrami-lugusid iga päev, ma pean hoolega jälgima kõike, mida ta teeb, et mu välimus oleks viimase peal ja et ma järgiks temaga sarnaseid trende.»

«Põhimõtteliselt on see täiskohaga töö,» tunnistas Jennifer.

«Ta stiil muutub pidevalt, ta on maailma kõige suurem trendilooja, seega temaga on keeruline sammu pidada.»

Kim Kardashian West on iidoliks paljudele naistele üle maailma. FOTO: Gilbert Flores /Broadimage/Gilbert Flores /Broadimage

Ent paistab, et naise raske töö on end siiski ära tasunud. 2018. aastal kommenteeris tõsielustaar üht Jenniferi pilti, kirjutades ta pildi alla «OMG». Tegemist oli fotoga, millel Jennifer oli imeliselt järgi teinud üht Kardashiani meigi-look'i.

Samuti on naine võrdlemisi populaarne ka sotsiaalmeedias, Instagramis on tal ligi 94 000 jälgijat. Samas sõnab naine, et inimesed astuvad talle ligi ka tänaval ning ei suuda ära imestada, kui sarnased nad Kardashianiga on.

Vaata ka pilte, kuidas tundub sulle?

