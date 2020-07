MALLUKA SUVI ⟩ Kes oli Malluka lapsepõlvearmastus ja mis oli kirjutatud blogija lemmikkiige alla?

Pärnus trallitakse merevees ning tehakse tutvust Marianni kodukandiga, kus on juhtunud nii mõndagi pikantset. Samuti öeldakse tere Marianni tädi paarikümneaastasele kassile. Et kõigeks selleks jõudu jaguks, üritatakse läbi astuda legendaarsest Pärnu pitsakohast Stefanist, ent lastega restoranis käimine on, nagu ta on. Punkti kogu päevale paneb retk jõuluvanademaale, kus tihedas sääseparves askeldavad aktiivsed päkapikud, erinevad elukad ning jõuluvana. Tuleb välja, et jõuluimesid võib juhtuda ka keset suurt suveaega.