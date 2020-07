MILLINE ÜLLATUS ⟩ Lauljatar Sia teatas, et sai 44-aastaselt vanaemaks!

Lauljatar avaldas eelmisel kuul, et adopteeris kaks teismelist poissi. Hiljuti rääkis Sia diskor Zane Lowe'ile ta jutusaates, et temast on saanud on vanaema. Nimelt sai tema noorimast pojast kahe lapse isa.

«Mu noorim poeg sai just kaks last,» avaldas ta. «Ma olin koheselt kohkunud. Ei, tegelt on kõik hästi. Nad kustuvad mind Nanaks. Ma proovin neid õpetada, et nad kutsuks mind Lovey'ks, nagu Krisi (Kris Jenner - toim) kutsutakse,» tunnistas lauljatar.

Intervjuus avaldas lauljatar ka, miks ta otsustas adopteerimise kasuks. Nimelt tunnistas naine, et tahtis poisid asendushoolduse süsteemist välja saada, et neil oleks stabiilsem elu. «Ma olen veidi kurnatud nüüd, mil ma olen viimase aasta jooksul asendushoolduse süsteemi kohta nii palju teada saanud.»