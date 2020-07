PILDID JA VIDEO ⟩ Prahalased tähistasid koroonakriisi lõppu suure peoga Karli sillal

Pidutsenud ei kandnud maske ega desinfisteerinud käsi, kuna nende arvates on pandeemia möödas, sest kõik paigad on taas avatud ja elu läheb edasi.

Kesk-Euroopa vanimal sillal, Karli sillal peo korraldanud Ondrej Kobza sõnas meediale, et prahalased said pidu pidada, sest linnas ei ole veel turiste, kes võiksid uue haiguspuhangu tekitada.

Tšehhi võimud lõpetasid eriolukorra juunis ning restoranid, kohvikud ja baarid on olnud avatud umbes ühe kuu.

Möödunud nädalast on lubatud Tšehhis suurkogunemised ning ujulad, spaad, muuseumid ja loomaaiad on taas lahti.

10,5 miljoni elanikuga Tšehhis on koroonaviiruse diagnoosi saanud 11 960 inimest, viirushaigus on võtnud elu 349 inimeselt ja paranenud on 7771 inimest.