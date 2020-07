Lapseootel Heelia Sillamaa: nutan isegi AKd vaadates, sest see on nii ilus saade

«Mulle on alates raseduse uudise ilmumisest kirjutatud rohkem, kui ma jõuan vastata, et kas tegemist on järjekordse eksperimendi või naljaga,» tunnistas Kanal 2 telenägu. «Ma mõistan, et minu teletrikkide tõttu on see loogiline küsimus, mida küsida, aga ei saa ka jätta mainimata, et see on minu jaoks natuke solvav (eks hormoonid teevad mind tundlikumaks ka, ma näiteks nutan isegi AKd vaadates, sest see on korrapealt minu arvates nii ilus saade).»