MUUSIKAVIDEO ⟩ Grete Paia tegi kaveri tuntud Eesti laulust: see on minu kui saarlase jaoks justkui teine hümn

«Majakene mere ääres» on Paial kavas olnud juba tegelikult alates sellest, kui ta kunagi teismelisena Saaremaal üldse musitseerima hakkas. Peale koroonakriisi ja karantiini otsustas Paia, et kaverdab selle laulu nüüd ametlikult ära... juba pelgalt kummarduseks Saaremaale ja saarlastele.

«Ei ole ju kellelegi uudis, kui õnnetult see kriisiolukord mu kodukanti tabas, ent heameel on tõdeda, et saarlased saavad alati kõigest jagu ning hoiavad kokku,» tõdes Paia ja lisas: «tegemist on lauluga, mis on minu kui saarlase jaoks justkui teine hümn... ükskõik, mis hetked elus ka ei oleks, seda laulu kuulates suudan ma end alati koju Saaremaale mõtestada ning kõigest ümbritsevast välja lülitada.»

Laulja Grete Paia jaoks on laul südamelähedane olnud aastaid. FOTO: Promofoto

Paia jaoks peitub ainuüksi fraasis «ja mere ääres väike maja ootamas on mind» tohutult tugev emotsioon ja lapsepõlvemälestuste taaselustumine.

Lauljatar esitas seda lugu mais ka enda Elu24 vahendusel toimunud veebikontserdil ning seda saab live-esitluses kuulata SIIT.

«Majakene mere ääres» kaveri näol on taaskord tegemist niiöelda uue Paiaga ning sellega, mida ta ise teha soovib – eksperimenteerida, enda piire kombata ning heas mõttes lauljatari tavapärasemale popmuusikale väikest vaheldust pakkuda.

Koos looga valmis ka looduslik muusikavideo, milles on näha kauneid ning võrratuid kaadreid Saaremaa kohalt. «Saaremaa – see on kodu, see on pere,» on kirjutatud südamlikult muusikavideo Youtube'i kirjeldusse.

Vaata ja kuula Paia «Majakene mere ääres» versiooni SIIN:

«Majakene mere ääres» seade eest vastutasid Heikko Remmel ja Mario Marjamaa. Lisaks neile olid bändis ka andekad muusikud Peter Põder, Madis Katkosilt ja Rene Puura. Taustavokaalide taga seisab Kaire Vilgast ning mixis ja masterdas Johannes Lõhmus.