Pidu jätkub: juubilar Edgar Savisaar kutsub sõbrad uuesti Hundisilmale

«Head sõbrad! Tuleb välja, et minu 70-nes sünnipäev ei olegi veel läbi,» teatas Savisaar oma ametlikul Facebooki lehel.

«Autorid on Siret Kotka ja Lauri Laasi , Elmar Geine ja Riho Rõõmus , Julia Sommer ja Toomas Lepp ning mitmed muud sõbrad,» tõi Savisaar välja need, kes teisele juubelipeole inspiratsiooni andsid.

Savisaare teine ja küllap veelgi võimsam juubelipidu toimub Hundisilmal juba pühapäeval, 5. juulil, kell 16.00. «Kes laulavad, kes tantsivad ja teevad muidu nalja. Õhtu juhid on Artur Raidmets ja Kristiina Võsu,» täpsustas Savisaar ja lisas lõpetuseks: «minule on see suureks auks!»