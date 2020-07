PILTUUDIS ⟩ Tõrva linn maksab kinni näki uued rinnad

Ruusmann kinnitas, et nädalavahetuseks on näkk eeldatavalt tagasi oma originaalses hiilguses. «Reedel on näki autor, üks Baltimaade andekamaid liivaskulptoreid, lätlanna Agnese Rudzite-Kirilova, tulemas näki rindasid kohendama ja eeldatavalt reede õhtuks on näkk taaskord oma täies ilus ja salapäras inimesi tervitamas.»

«Nii et, kes tahab lähedalt näha kuidas Mulgi näkile kergeid iluoperatsioone tehakse, on kõik reedel, Mulgimaa kuurorti, Tõrva teretulnud. Loomulikult ootab näkk ja Tõrva ka peale reedet kõiki külla,» lisas vallavanem.

«Ei maksnud ta mitte ligilähedalegi vihjatud summale, mitu korda vähem. Aga rõõmu ja uudistavaid inimesi, ka neid, kes spetsiaalselt näki pärast Tõrva sõidavad, see eest on palju!» kinnitas Ruusmann.

Ka parandustööd ei lähe Ruusmanni sõnul palju maksma. «Kordades vähem kui ollakse tavaliselt nõus maksma. Usun, et palju naised on kadedad, et nii odavalt saab,» kostis vallavanem, kuid jätkas murelikult: «kuna näki rinnapartii on küllalt muljeltavaldava suurusega, siis on see ka kaalult päris raske, mis teeb selle hoidmise päris keeruliseks.»