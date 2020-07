Popkuninganna Kylie Minogue (52) alustas oma karjääri näitlejana ning mängis kaks aastat tuntud Austraalia telesarjas «Naabrid». Samal ajal oli Minogue suhtes kaasnäitleja Jason Donovaniga (52), kes on tunnistanud, et lahkuminek lauljatarist oli tema jaoks väga valus, vahendab Mirror.

Austraalias sündinud laulja Kylie Minogue on tuntud tänu sellistele hittidele nagu «Can't get you out of my head», «I should be so lucky», «Spinning around» ja «The loco-motion». Minogue'il on olnud üliedukas muusikakarjäär ning paljud tema lood on jõudnud edetabelite tippu.

Lauljatari karjäär sai aga alguse näitlemisest ning üheks Minogue'i tuntuimaks rolliks on Charlene Robinson, tegelaskuju telesarjas «Naabrid». Australlanna kehastas Charlene aastatel 1986 kuni 1988.

Minogue'i tegelaskuju abiellus 1987. aastal eetris olnud episoodis Scottiga, keda kehastas näitleja Jason Donovan. Osa, kus tegelaskujud oma pulmi pidasid, peetakse sarja üheks populaarsemaks. Menusarja pulmaepisoodi istusid tol õhtul teleka ette vaatama koguni 19,6 miljonit fänni!

Kylie Minogue ja Jason Donovan oma tegelaskujudena Austraalia telesarja «Naabrid» ühes kõige populaarsemas episoodis. FOTO: CHANNEL TEN/AFP/Scanpix

Sarnaselt nende tegelaskujudele armusid ka toona 18-aastased Minogue ja Donovan, kelle suhe sarja fänne 80ndate lõpus kindlasti rõõmustas. Paar andis 1988. aastal välja isegi ühise dueti, «Especially for you», mida nad aastaid hiljem korduvalt koos on esitanud. 2014. aasta detsembriks oli singlit ostetud üle miljoni korra, mis tähendab, et tegu on Minogue'i ühe kõige edukama looga, vahendab officialcharts.com. Sellest edukam on olnud vaid 2001. aastal ilmunud «Can't get you out of my head».

Noorte kolm aastat kestnud suhe lõppes 1989. aastal ja seda Donovani jaoks eriti nukralt. Nimelt helistas parasjagu Tokyos olnud Minogue Donovanile, kes oli samal ajal New Yorgis, ja jättis mehe maha telefoni teel.

Jason Donovan ja Kylie Minogue 1988. aastal esitamas oma hittlugu «Especially for you». Aasta hiljem jätab Minogue mehe telefoni teel maha. FOTO: Phil Loftus/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures

«See oli ekstreemselt valus lahkuminek ja mul kulus kaua aega, et sellest taastuda. Aastaid, kindlasti,» avaldas Donovan aastakümneid hiljem. Pärast lahkuminekut nähti Minogue'i rokkar Michael Hutchence'i käevangus, kellega lauljatar oli suhtes kuni 1991. aastani.

«See oli piisavalt halb, et ta jooksis kellegagi minema, kuid ta jooksis käte vahele ühele tolle aja kõige vägevamale rokkarile, kelle moodi mina tahtsin olla. See oli päris suur löök,» tõdes Donovan mõned aastad tagasi. Mees ise on tunnistanud, et tema enda kadedus Minogue'i soolokarjääri edukuse vastu võis tõenäoliselt mängida nende suhte purunemisel teatud rolli.

«Ma teadsin, et olin temasse armunud, kui ta ise üksi edukaks sai. See oli armukadeduse värk,» avaldas Donovan ja kirjeldas, kuidas ta mõistis, et jääb Minogue'ist ilma, kui lauljatari karjäär hakkas oma teed minema.

Kylie Minogue'il on pärast Donovani olnud mitmeid purunenud suhteid. FOTO: Martin Harris/Capital Pictures/Scanpix

Pärast valusat lahkuminekut Minogue'ist Donovan abiellus ja tal on kolm last.

Kuigi Donovan on pärast aastate jooksul Minogue'i näinud ja temaga isegi esinenud, ei ole nad nende lahkuminekust rääkinud. «Me ei ole selleks piisavalt lähedased,» põhjendas Donovan.

Donovan ja Minogue on nende ühist hittlugu «Especially for you» esitanud korduvalt. Näiteks jagasid endised kallimad lava 2018. aastal, Hyde Parkis, Londonis. Video nende esinemisest on üleval ka BBC Music Youtube'i kanalil. Donovan ilmub lavale video 2.30 minutil suure aplausi saatel.

Pärast Hutchence'i on Minogue olnud väga mitmes suhtes. Tuntumad lauljatari kavalerid on USA muusiku Lenny Kravitz, modell James Gooding ning näitlejad Olivier Martinez ja Joshua Sassega. Minogue oli Sassega ka kihlatud, kuid nende suhe purunes 2017. aastal.