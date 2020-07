Kanada vutimees avaldas sportlaskonda ehmatanud tviidi: lihtne võileib maksab ropult palju!

Kanada vutiklubi mängumees lisas ka pildi hotelli menüü hinnakirjast. Lõunasöök maksab 65 dollarit, õhtueine on 10 dollarit kallim. Terve päeva kesise ninaesise eest tuleb välja käia 185 dollarit ehk umbes 165 eurot.

Foto kolmnurkleivast tviitis ka Gonzaleze meeskonnakaaslane Eriq Zavaleta. Põhja-Ameerikas palju kõneaeinet tekitanud säutsud on jätnud profisportlaste toitlustamisest Disney Worldis väga haleda mulje.

Samas väidab TMZ oma allikale tuginedes, et Kanada klubi vutimeeste Twitteris avaldatud fotod on võltsitud, sest Toronto FC meeskond pole veel Disney Worldi jõudnudki. TMZi teatel on Disney Worldis toitlustamine kõrgel tasemel ning sportlastel ei tule seal söögi eest oma kukrut kergendada.