VIDEO ⟩ Ümber maailma lennanud Amelia Earhart jäi täna 83 aastat tagasi kadunuks

Kui raadioside nendega katkes, hakati neid otsima, kuid ei leitud ning nende saatus on seni teadmata, kirjutavad mtvuutiset.fi ja nationalgeographic.com.

Earhart ja Noonan alustasid oma pikka lendu 1. juunil 1937 USAst Floridast Miamist. Nad tegid vahemaandumisi Lõuna-Ameerikas, Kesk-Aafrikas, Indias, Indoneesias ja Austraalias. Piloodid jõudsid 29. juunil 1937 Paapua Uus-Guineasse Laesse, kust nad 2. juulil 1937 õhku tõusid, et lennata 4113 kilomeetri kaugusel asuvale Howlandi saarele.

USA mereväe arhiiviandmetel oli nendega viimane kontakt Nukumanu saarte juures ning neil oli lennata Howlandi saarele natuke vähem kui 3000 kilomeetrit.

Earhart ja Noonan olid saarel neid oodanutega raadioühenduses, mis ootamatult katkes ning nad ei jõudnud saarele. Raadiosõnumite alusel arvatakse, et Earhart võis jõuda üsna Howlandi lähedale, kuid ta ei leidnud saart ja lendas lõpuks vales suunas.

Kohe pärast naispiloodi ja ta kaaslase kadumist hakati neid otsima, kuid tulemuseta. Aastakümnete jooksul on välja pakutud mitmeid teooriaid, mis neist saada võis.

Amelia Earhart poseerimas mais 1937 oma lennuki Lockheed Electra 10E juures Californias Burbanki lennuväljal FOTO: Albert Bresnik/AP/Scanpix

Kõige enam on Earharti ja Noonani kadumisega tegelenud organisatsioon The International Group for Historic Aircraft Recovery – TIGHAR, mille esindajad on teinud uurimisretki kadumispiirkonna saartele ja merele, kulutades sellele miljoneid dollareid.

Kõige levinum teooria on, et Earhart tegi navigeerimisel vigu ja tekkisid tehnilised probleemid, mille tõttu lennuk ookeani kukkus.

On neid, kes viitavad ajaloolistele andmetele ja arvavad, et jaapanlased lasid Earharti lennuki alla, võtsid tema ja kaaspiloodi kinni, pidades neid spioonideks ja tapsid nad.

Seda teooriat pooldab ka History Channel, mis tegi Earharti kadumisest dokumentaalfilmi, kus tuuakse ära tõendid, kaasa arvatud fotod, mis tegijate väitel seda kinnitavad.

TIGHARi uurijate arvates tegid Earhart ja Noonan oma Lockheed Electraga hädamaandumise Nikumaroro atollile, mis asub sihtkohaks olnud Howlandi saarest 650 kilomeetri kaugusel.

Atollil tehtud väljakaevamistel leiti esemeid, mida saab seostada Earharti ja ta lennukiga.

Tänapäeval Kiribati Phoenixi saarestikku kuuluvalt asustamata Nikumaroro atollilt leiti 1940. aastal inimese luustik. Briti antropoloogid ja patoloogid uurisid luustikku, tehes kindlaks, et see kuulub mehele, kuid edasi ei uuritud.

TIGHARi arvates tegid Briti uurijad vea, arvates et, luustik on mehe oma. Nende arvates on see naiseluustik, sest Amelia Earhart oli pikka kasvu naine ja 1940. aastatel ei olnud luudeuuring veel nii arenenud kui nüüd.

«Tänapäeva kohtumeditsiiniline uuring näitas, et see on tõenäoliselt hoopis naise luustik, teatas TIGHARI asutaja ja uurijategrupi juht Ric Gillespie 2016. aastal meediale.

Organisatsiooni The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) asutaja Ric Gillespie (paremal) FOTO: Oskar Garcia/AP/SCANPIX

USA Tennessee ülikooli antropoloog Richard Jantz uuris Nikumaroro atollilt leitud luustikku kohta käivaid ajaloolisi dokumente ja võrdles neil olevat Amelia Earharti kehaandmetega, kui pikk ta oli, palju kaalus ja veel mõnede andmetega.

Jantzi sõnul sobib luustik Earharti kehamõõtmetega 99 protsenti paremini kui võrdlusgrupi inimeste kehamõõtmetega ning tema sõnul on väga tõenäoline, et luustik on Earharti oma.

Jantz ei saa siiski oma teooriat lõpuni tõestada, sest luustik on kadunud ja selle kohta on vaid arhiividokumendid.

1990. aastatel leiti Nikumaroro atollilt lennuki alumiiniumpaneele, kuid kuna neil ei ole numberid ega muud tähistust, ei saa olla kindel, kas need on pärit Earharti lennukist.

Hiljem uuriti neid veel ja siis arvati, et tegemist võib siiski olla Earharti lennukiosadega.

1990. aastatel leiti Nikumaroro atollilt lennuki alumiiniumpaneele FOTO: TIGHAR/REUTERS/Scanpix

Amelia Earharti kadumise uurimist jätkatakse, kuid ei saa olla kindel, et see lahendatakse.

Amelia Mary Earhart (sündis 24. juulil 1897, jäi kadunuks 2. juulil 1937) oli USA lennunduspioneer ja naisõiguslane, kes lendas 1932 esimese naisena üle Atlandi ookeani.

Amelia Earhart 1932 pärast edukat üle Atlandi ookeani lendu FOTO: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/Scanpix

Ta püstitas mitmeid lennurekordeid ning oli naispiloote ühendava organisatsiooni Ninety-Nines esimene president.