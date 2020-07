Kalle Rovanperä istub Viru ralli katsete vahelisel sõul Eesti driftiässa Pärt Kuvvase masinasse. Kuvvas ütles, et tal on Rovanperä osalemise üle väga hea meel.

«Rovaneperä on varemgi driftitanud. Sealne rada on nõudlik, kuid olen veendunud, et Kalle näitab kõrget klassi,» lisas Kuvvas.