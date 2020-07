KA NII VÕIB ⟩ Colombias viis linnapea koroonareegleid rikkunud poja politseisse

Colombias on kinnitatud üle 95 000 koroonaviiruse juhtumi ja surnud on üle 3300 inimese. Juan de Acosta on nakatunute arvu poolt teisel kohal.

«Minu sugulased on esimesed, kes peavad neid abinõusid austama. Ma ei luba neil meie elanike elu ohtu seada lihtsalt sellepärast, et nad tahtsid natuke juua,» kirjutas linnapea Twitteris.

Higgins Villanueva sõnul on tal ka nooremad pojad ja ta ei tahtnud, et vanem poeg viiruse koju tooks.

Ka teised omavalitsused on linnapea lähenemisviisi omaks võtnud ja käivitanud kampaania, mille juhtlause on «Kui näen teid peol, joomas, väljaspool kodu, külas või jalgpalli mängimas, siis kaeban teie peale ja te lähete politseisse».

Linnapea teguviis on saanud palju tunnustust ja elanike sõnul näitab see, et kõik peavad järgima mõtteviisi, et seadus algab kodust.