PILK PEALE ⟩ Anu Saagimist Koit Toomeni: modellist räppar Majorlilkween avaldas staaridest kubiseva muusikvaideo

«Mojito» idee sündis Majorlilkweenil aka Alexandra Elizabeth Ljadovil jaanuaris pärast Miamis Jennifer Lopez’i ja Shakira Superbowl’i show nägemist. «Mind on alati inspireerinud Ladina-Ameerika elavad tansturütmid ja üleüldine positiivne vibe, mis nendesse lugudesse süstitakse. Soovisin loosse kaasata kedagi, kel on ladina verd, seega võtsin ühendust oma hea tuttava räppar Blass 89’ga, kes kuulub East Coast 448 räpi crew’sse. Ta on pärit Puerto Rico’st, kuid elab New York’s, mistõttu on väga sobiv antud laulu jaoks,» jutustab Alexandra.

Räppar Blass 89 oli koostööga koheselt nõus: «Mind köidab Alexandra nakatav energia ja idee, mida «Mojito» kuulajani kannab. Elu on nii lühike ja võib sekundiga lõppeda, seega me kõik peaks rohkem õppima minnalaskmist ja see lugu on ideaalne kaaslane pingete vähendamise teel. Tantsime kuni enam ei jaksa!» Alexandra lisab «Ma soovin, et inimesed ei kaotaks usku endasse ja isegi kui asjad ei ole nii hästi, siis alati on võimalus leida elust midagi head, näha asju helgetes toonides ning edasi liikuda. Loodetavasti toob «Mojito» naeratuse kuulajate näole, aitab neil ennast vabaks lasta ja loob mõnusa meeleolu Pariisist Puerto Rico-ni. Maailm vajab parandamist ja kuigi meie kaks saame läbi muusika anda väikese panuse positiivsemaks muutumise teel, on alati lootus, et see nakatab ja kaasab üha rohkem inimesi kuni kujuneb nö positiivsuse armee. Muutused algavad kodust, sinust enesest!»

Fännid juba teavad, et Majorlilkweenile on omane anda lugu välja koos enda tehtud videoga. Seekord sattus video loomeprotsess keerulisse koroona aega, seega tuli leida uusi lahendusi ja võeti ühendust paljude tuntud loomeinimestega üle maailma, kes olid nõus antud projekti pildikeeles osalema. Videos figureerivad Eesti kuulsustest Anu Saagim, Koit Toome, Laura Põldvere, Ženja Fokin, Martin Saar, Reet Härmat ja ka artisti ema Kristina Ljadov ning väikevend Cirocco Dominick Pikkor. Välismaa tuntud tegijatest saatsid video jaoks klippe New York streetwear disainer Kidsuper, Mehhiko profimaadleja Rey Fenix, USA supermodell ja lgbtqt+ aktivist Teddy Quinlivan, Rootsi supermodell Hedvig Palm, Jaapani-USA supermodell Mona Matsuoka, Brooklyni räppar Donnie Durag aka Tré Yung, USA räppari Saweetie stilist Will Chill ja paljud teised. Kokku saadeti Alexandrale üle viiekümne klipi ja et mitte kedagi, kes panustas kõrvale jätta, on video väga kiire tempoga. Lisaks on näha tühjas New York’is koroona epitsentris filmitud stseene. Muidugi jälgiti video tegemisel kõiki eriolukorra reegleid ja turvameetmeid.