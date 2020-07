VIDEO ⟩ Austraalias tekkis uus koroonalaine, mille põhjuseks võib olla karantiiniseks hotellides

Austraalia meedia teatel on hotellide turvatöötajad seksinud karantiinis olevate inimestega, saades nakkuse ja levitades viirust.

Victoria osariigis, kus asub ka Melbourne, on võimud taaskehtestanud koroonapiiranguid, et takistada viiruse levimist. Osariigi peaminister Daniel Andrews kinnitas, et uue koroonalaine taga võib olla karantiinireeglite rikkumine hotellides, kuhu paigutati välismaalt saabunud austraallased.

«Midagi sellist ei oleks tohtinud toimuda. Olen kindel, et kõik need, keda uued piirangud puudutavad, on minuga samal seisukohal,» sõnas Andrews.

Osariigi politsei tegi hotellides karantiinireegleid rikkunud kindlaks ja edastas neist nimekirja osariigi võimudele.

Victoria osariigi tervishoiuteenuste asejuht Annaliese van Diemen sõnas, et tema andmetel oli Melbourne'i Stamford Plaza hotell esimene, kus karantiinireegleid ja vahemaa hoidmist rikuti.

Van Diemeni sõnul teeb murelikuks see, et paljud hotellide turvatöötajad on välismaalt naasnute käest nakkuse saanud ja töötanud päevi haigena. Osad hotellide turvatöötajatest on töötanud mitmes hotellis ja teinud vabal ajal tööd ka mujal.

Austraalia võimud teatasid koroonaviiruse kontrolli alla saamisest juuni alguses, kuid alates möödunud nädalalõpust hakkas nakatunute arv kasvama.

Victoria osariigis on viimase ööpäevaga olnud 77 uut nakatumisjuhtumit, mis on seal uus negatiivne rekord.

Victorias on 332 inimesel diagnoositud koroonaviirus, mille nakatumisallikas ei ole teada. Melbourne’i võimud kehtestasid linna kümnes linnaosas liikumiskeelu.

Austraalias on koroonaviirus diagnoositud 8000 inimesel, kellest 7000 on paranenud. Viirushaigus on võtnud elu 104 inimeselt.