Pedofiil Epsteini ekskallim vahistati süüdistatuna mehe seksiimpeeriumi heaks töötamises

Pärast Epsteini vahistamist eelmise aasta suvel kadus Maxwell avalikkuse eest ja naise asukoht oli kuni tänaseni ebaselge. Mitmed ohvrid on inglanna nime oma kohtuasjaga seostanud ning Maxwell on olnud seoses Epsteini juhtumiga uurimise all.

Prints Andrew (vasakul) koos noore neiu, Virginia Robertsiga. Paremal on Ghislaine Maxwell. Foto on tehtud aastal 2001.

Naine võeti New Hampshire'is vahi alla ilma vahejuhtumiteta, ütles FBI pressiesindaja Martin Feely CNN-ile, lisades, et Maxwell ilmub esmakordselt kohtu ette New Hampshire'is, kuid talle on süüdistus esitatud New Yorgis.