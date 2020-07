Hinnad juba laes: Otepää villa broneeriti autoralli nädalavahetuseks priske summa eest

Eesti Vabariigi valitsus, Rally Estonia korraldajad ning autoralli maailmameistrivõistluste sarja WRC juhtkond teatasid 2. juulil ühisel pressikonverentsil, et esimene WRC-etapp pärast koroonaviiruse pandeemiat toimub 4.-6. septembril Lõuna-Eestis. See on ka ühtlasi esimene MM-sarja etapp Eestis.