Soome vormelitäht esitles tüdruksõbra disainitud kiivrit

Kiivri tagaosas on näha mõjutusi viimaste aegade kuumadest teemadest võrdsuse ja rassisimi üle. Bottase peakaitsel on viis eri värvi kätt, mis hoiavad teineteisest kinni. Kiivreile on kirjutatud «Stronger together» ehk eesti keeles «Koos tugevamad».