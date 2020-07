Kas üks telefoninumber võib lahendada Madeleine McCanni kadumismõistatuse?

Juuni alguses teatasid Saksa võimud, et McCanni kadumise põhikahtlusaluseks on Saksamaa kodakondsusega pedofiil ja kurjategija, 43-aastane Christian Brückner, kes praegu kannab vägistamise ja narkomüügi eest karistust Kieli vanglas, teatab dailymail.co.uk.

Saksa uurijad pöördusid avalikkuse poole, kui kellelgi on Brückneri kohta midagi teada, võtku politseiga ühendust ja kümned inimesed on seda teinud.

Saksa kriminaalpolitsei esindaja Christian Hoppe sõnas 1. juunil televisioonis esinedes, et ühe kuuga on politsei saanud üle 800 vihje Christian Brückneri kohta.

Saksa meedia teatel on uurijate jaoks kõige tähtsam üks Portugali telefoninumber.

Uurijad arvavad, et inimene, kelle oma see telefoninumber oli, võib teada nii mõndafgi McCanni kadumise kohta.

«Loodame, et inimene, kes seda numbrit 13 aastat tagasi kasutas, võtab meiega kontakti, sest ta võib olla tähtis tunnistaja,» sõnas uurija Christian Hoppe.

Vanemad Kate ja Gerry McCann olid majutuskoha lähedases restoranis koos sõpradega õhustamas ning käisid lapsi iga poole tunni tagant kontrollimas. Kui ema Kate McCann läks kell 22.00 lapsi vaatama, oli Madeleine kadunud. Kakskikud aga magasid rahulikult teadmata, et vanemat õde ei ole.

Pere kutsus politsei, kuid last ei leitud.

Madeleine McCann on olnud kadunud 13 aastat ja selle aja jooksul on olnud sadu kahtlusaluseid. Kadumisjuhtumit uuris alguses Portugali ja Briti politsei, hiljem liitus Saksa politsei, kui ilmnes, et lapserööviga võib olla seotud sakslane.