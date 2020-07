PILDID ⟩ Tööl viga saanud naispolitseinik teeb nüüd karjääri ratastoolis pesumodellina

Nicki on juba pisikesest tüdrukust saati unistanud politseinikust saamiseks ning teeninud oma kümneaastase karjääri jooksul mitmeid medaleid. Naise jaoks muutus kõik, kui 2009. aastal tabas ta politseiautot patrullimisel kiiruseületaja. Ta jäi rinnast allapoole halvatuks ning pidi loobuma oma unistuste tööst, kirjutab You.

«Ta tuli autost välja ning niipea, kui ta nägi, et ma olen politseinik, muutus kogu tema käitumine - tundus, et ta tundis minu vastu lihtsalt vihkamist,» meenutab naine. «Tema autol polnud ühtegi mõlki, aga minu auto kapott oli täiesti lömmis.»

Nicki on juba pisikesest tüdrukust saati unistanud politseinikust saamiseks ning teeninud oma kümneaastase karjääri jooksul mitmeid medaleid. Naise jaoks muutus kõik, kui 2009. aastal tabas ta politseiautot patrullimisel kiiruseületaja. FOTO: Scanpix/ CATERS NEWS

«Ta hakkas mind lihtsalt raputama - seal polnud mingit kahetsust, puhas viha. Ta sõimas mind ja üritas seejärel minema joosta. Ümberringi oli aga mitmeid pealtnägijaid, kes ta kinni pidasid ja politseisse helistasid.»

Nicki toimetati haiglasse ning tal oli mitmeid vigastusi, tal oli nii õlaluu, randmeluu kui ka lõualuu murd, lisaks olid vigastada saanud ka tema selg, puusa- ja vaagnaluu.

Järgmise kahe aasta jooksul kaotas naine kõndimis- ja kõnevõime, tal diagnoositi hilinenud lülisamba vigastus ning ta jäi rindkerest allapoole halvatuks. «Mu keha pudenes sõna otses mõttes. Tundsin, kuidas luud iga päev purunesid ja hõredamaks muutusid.»

«See aasta, mis ma haiglas veetsin, ei tohtinud mu tütar mind külastada - see oli südantmurdev, aga ma võitlesin oma tütre nimel. Ta on minu jaoks kõik, ta on kogu mu maailm.»

Pärast diagnoosi saamist hakkas Nicki kohe taastumisele keskenduma, ta õppis uuesti rääkima ning õppis selgeks, kuidas ratastooliga liikuda. «Ma ei tahtnud jälle ohver olla, seega ma otsustasin oma tütrega välja minna. Me läksime poodidesse, see on midagi, mida meile mõlemale teha meeldib.»

Enne politseinikuks hakkamist tegeles Nicki põgusalt ka modellindusega. Viis aastat pärast vaevalist taastumist ja füsioteraapiat postitas Nicki sotsiaalmeediasse inspireerivad pildid, mis jäi silma ühele fotograafile. FOTO: Scanpix/ CATERS NEWS

«Inimesed rääkisid ainult mu tütrega ja mitte minuga, lisaks ütlesid nad selliseid asju nagu «miks ta üldse vaevab end kenade riiete kandmisega, kui ta ratastoolis on?». Ma võin ju ratastoolis olla, aga ma tahan ikka hea välja näha,» selgitab ta.

Enne politseinikuks hakkamist tegeles Nicki põgusalt ka modellindusega. Viis aastat pärast vaevalist taastumist ja füsioteraapiat postitas Nicki sotsiaalmeediasse inspireerivad pildid, mis jäid silma ühele fotograafile. Seejärel sõlmis naine lepingu ühe juhtiva modelliagentuuriga.

Pärast seda, kui ta 2016. aastal Models of Diversity agentuuriga käed lõi, on ta olnud mitmete tuntud brändide reklaaminägu. Nüüdseks on Nicki otsustanud, et soovib oma armastust moe ja modellinduse vastu kasutada teiste puuetega inimeste inspireerimiseks, et ka nemad oma unistuste poole püüdleks.

«Ma kavatsen võidelda oma õiguse eest esindada puuetega inimesi - ma olen Suurbritannias sündinud indialane, liikumispuudega katoliiklane ja arvan, et see on väga oluline, et me igasugused barjäärid maha murraks,» avaldas naine. FOTO: Scanpix / CATERS NEWS

«Ma kavatsen võidelda oma õiguse eest esindada puuetega inimesi - ma olen Suurbritannias sündinud indialane, liikumispuudega katoliiklane ja arvan, et see on väga oluline, et me igasugused barjäärid maha murraks.»