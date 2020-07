Aastaid piinatud Lõuna-Korea naistriatleet lõpetas elu enesetapuga

Choi oli pikka aega kurtnud, et teda kiustakse ja pekstakse, aga midagi ei muutunud. Arvatakse, et asjast teadlikud kolleegid-triatleedid keeldusid kättemaksuhirmus Choid toetamast. Kuni lõpuks 22-aastane neiu endalt eelmisel nädalal elu võttis.

Choi pidas ka päevikut. Sealt võib lugeda, et ei möödunud ainsatki päeva, mil Choi poleks nutnud. Ta kirjutas ka, et pigem sureb, kui kannatab igapäevast peksmist, vahendas South China Morning Post.

Choi isa rääkis, et tema tütrel kästi ükskord osta 150 euro väärtuses leiba ja see kõik korraga ära süüa. Tegemist oli karistusega selle eest, et Choi kehakaal oli väidetavalt tõusnud.