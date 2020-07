Näitleja Christina Ricci nõuab pärast ebameeldivat vahejuhtumit abikaasalt lahutust

Näitleja Christina Ricci , kes on mänginud sellistes filmides nagu «Casper» ja «Addamsite perekond», nõuab oma abikaasalt, James Heerdegenilt, ületamatute erinevuste alusel lahutust. Mitmete allikate kohaselt andis Ricci lahutusse sisse neljapäeva hommikul. TMZ vahendab, et Ricci palub nende 5-aastase poja Freddie ainuhooldusõigust.

2017. aastal rääkis Ricci sellest, kuidas abielu ja ema roll on aidanud tal saada enda parimaks versiooniks. «Arvan, et viimased arengud minu elus on mind maandanud,» rääkis Ricci toona. «Ma ei mõistnud, kui palju ma pean üles kasvama ja kui palju parem ma olla saaksin. Ja mu abielu ja laps on tõesti mind paremaks teinud.»