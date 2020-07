Jeffrey Epsteini ekskallim Ghislaine Maxwell ostis peidukohaks olnud villa salapärase mehe abil

USA ja Briti meedia teatel ostis Maxwell mägedes asuva Tudorite stiilis villa möödunud aasta detsembris salapärase mehe abil, kes väidetavalt oli Briti eduka IT-firma omanik.

Villa USAs New Hampshire'is Bradfordis, kus FBI 2. juulil Ghislaine Maxwelli kinni võttis FOTO: DRONE BASE/REUTERS/Scanpix

Epsteini ekskallim varjas end pikka aega üle 400-ruutmeetrises villas, mille eest ta Granite Reality firma vahendusel maksis sularahas 1,07 miljonit dollarit.

Kinnisvarafirma teatel müüs maakler firma nii, et uue omanikuga kokku ei puutunud, kuid puutus kokku Briti mehega, keda pidas uue omaniku abikaasaks. Mees oli maaklerile öelnud, et ta müüs hiljuti oma tehnoloofgiafirma maha ja ta tahab USAs uue firma asutada.

Anonüümseks jääda soovinud maakleri sõnul oli maja müük üsna salapärane ja ta ei saanud teada, kes hoone koos maaga ostis. Selle tõttu ta arvas, et tegemist võib olla Hollywoodi tuntud staariga.

«Sain uue omaniku esindajalt teada, et ta soovib informatsiooni, kuidas on majast kõige lihtsam ja kiirem põgeneda. See oli väga ebatavaline ja kummaline,» sõnas maakler.

USA meedia teatel asub Ghislaine Maxwelli ostetud maja üsna kauges paigas, kuhu juurdepääs on raskendatud. Kuna koht asub mägedes, siis on seal interneti- ja mobiiliühendus kõikuv.

Villa asub 1600 elanikuga Bradfordi väikelinna lähedal, kohalike sõnul ei märganud nad piirkonnas pedofiil Jeffrey Epsteini ekskallimat Ghislaine Maxwelli liikumas.

Pärast Maxwelli vahistamist küsitlesid väljaannete reporterid kohalikke, kes kinnitasid, et nad ei olnud teadlikud selle naise elust seal. «Bradford on väike unine linnake, kus ei ole varem midagi skandaalselt ega kriminaalselt juhtunud. Meile oli üllatus, kui ilmnes, kes villa ostis ja seal end peitis,» sõnas mitu kohalikku. Oli isegi neid, kes ei teadnud, kes oli Jeffrey Epstein ja kes on Ghislaine Maxwell.

Kohalik elanik Christie Dunn sõnas, et märkas 2. juuli varahommikul kella 6 ajal maandumas kaht väikelennukit, millega saabusid FBI agendid.

Ajakirjanike sõnul üritasid agendid Ghislaine Maxwelli maja juurde pääseda, kuid neid peatas mees, kes teatas, et on majahaldur ning keelab neil edasi liikuda.

USA prokuratuuri andmetel peitis Ghislaine Maxell end New Hampshire’is alates möödunud aasta juulist, kui pedofiil Jeffrey Epstein arreteeriti süüdistatuna alaealiste tüdrukute seksuaalses ärakasutamises ja vägistamises.

Maxwell vahetas Bradfordi villasse kolides ära nii oma mobiilinumbri kui ka e-posti aadressi. Ta tellis oma kaubad ja toidu internetist, kasutades varjunimesid.

Uurimine näitas, et Maxwellil oli erinevate nimede all 15 pangaarvet, mida ta on kasutanud vähemalt neli viimast aastat. Neil arvetel oli kokku 20 miljonit dollarit.

Lisaks peitis Jeffrey Epstein Maxwelli pangaarvetel oma raha, tõstes seda ühelt pangaarvelt teisele selleks, et suured summad võimudele silma ei jääks ja ta ei peaks nende pealt makse maksma.